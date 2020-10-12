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futebol

Presidente do Cruzeiro está confiante e resolver pendências na FIFA

Sérgio Santos Rodrigues comentou que tem feito bons contatos para o clube poder voltar a registrar novos atletas...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 16:57
Crédito: O presidente cruzeirense está otimista em mudar a situação que proíbe o time de registrar novos jogadores-(Igor Sales/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, voltou a pedir o apoio do torcedor para ajudar o time a sair dessa fase complicada, ocupando a penúltima colocação da Série B.
Para dar um alento aos cruzeirenses, o mandatário celeste disse que poderá ter novidades esta semana sobre a punição da FIFA, que proíbe a Raposa de registrar novos jogadores. - Pedimos a toda a torcida que continue nos apoiando, sabendo que a gente está trabalhando muito para fazer tudo dar certo. A gente sempre fala sobre como a situação estava complicada. Nessa semana fiz uns bons contatos, conversamos na esperança de já acertamos a questão da Fifa para registrar jogadores. Nós já temos jogadores prontos aqui para serem inscritos e a gente sabe da importância que eles têm para nos ajudar no restante desse ciclo-disse Sérgio. O time mineiro corre contra o tempo para poder registrar novos atletas, e buscar reforços. O Cruzeiro tenta por em condições de jogo o atacante Angulo e os meias Matheus Índio e Giovanni Piccolomo, que estão apenas treinando, sem poder jogar.

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