Presidente do Cruzeiro está confiante e resolver pendências na FIFA

Para dar um alento aos cruzeirenses, o mandatário celeste disse que poderá ter novidades esta semana sobre a punição da FIFA, que proíbe a Raposa de registrar novos jogadores. - Pedimos a toda a torcida que continue nos apoiando, sabendo que a gente está trabalhando muito para fazer tudo dar certo. A gente sempre fala sobre como a situação estava complicada. Nessa semana fiz uns bons contatos, conversamos na esperança de já acertamos a questão da Fifa para registrar jogadores. Nós já temos jogadores prontos aqui para serem inscritos e a gente sabe da importância que eles têm para nos ajudar no restante desse ciclo-disse Sérgio. O time mineiro corre contra o tempo para poder registrar novos atletas, e buscar reforços. O Cruzeiro tenta por em condições de jogo o atacante Angulo e os meias Matheus Índio e Giovanni Piccolomo, que estão apenas treinando, sem poder jogar.