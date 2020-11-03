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Presidente do Cruzeiro convoca assembleia para votar a mudança no estatuto do clube

Sérgio Santos Rodrigues enviou o edital de convocação para os associados da Raposa nesta terça-feira para o encontro do dia 19 de novembro...
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Publicado em 

03 nov 2020 às 18:30

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:30

Crédito: A Raposa discute a mudança no seu estatuto para modernizar o clube-(Igor Sales/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, enviou uma circular de convocação dos associados do Cruzeiro para a Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 19 de novembro, para discutir a mudança no estatuto do clube.
A assembleia será no Parque Esportivo do Barro Preto, às 19h (de Brasília) e pode mudar os rumos da Raposa. O estatuto celeste vem sendo discutido desde o início do ano e é uma demanda antiga do torcedor cruzeirense, que deseja ter mais participação no dia a dia do Cruzeiro e transparência na gestão do clube, que sofre ainda com o maior escândalo administrativo de sua história na “Era” Wagner Pires de Sá. A convocação da presidência para votar o novo estatuto acontecerá antes que sejam eleitos novos conselheiros natos, o que poderia mudar os rumos das propostas de modernização apresentadas. Houve forte pressão da torcida e do presidente para que o pleito de conselheiros não acontecesse, sendo cancelado. Antes mesmo da reforma, o Cruzeiro pediu sugestões aos torcedores para melhorar seu estatuto com o envio de ideias para o clube. A mudança mais significativa pode ser a liberação dos sócios-torcedores para votarem nas eleições do Cruzeiro, aumentando a participação do torcedor não associado ao clube, reduzindo o poder de pequenos grupos de conselheiros nos rumos da Raposa. Carta enviada aos associados do Cruzeiro assinada pela presidência(Reprodução)

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