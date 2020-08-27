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Presidente do Cruzeiro admite que o time precisa de reforços

Sérgio Santos Rodrigues destacou que a diretoria azul está de olho em jogadores para o elenco estrelado...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 17:12
Crédito: Sérgio Rodrigues vai atrás de jogadores para o time do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro reconhece que precisa de reforços. Pelo menos é a visão que presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, que garantiu que irá atrás de jogadores para o time após a equipe ter sido eliminada da Copa do Brasil pelo o CRB.
Um dos setores que mais preocupam a Raposa é o setor de criação, que conta com alguns atletas que não tem correspondido como Régis, Claudinho, Maurício e Marco Antônio.
- Nossa prioridade é a Série B. A diretoria continua atenta, esperamos que essa semana tenhamos novidade no elenco, no mais tardar na outra. Sabemos que precisamos fazer isso e vamos fazer isso - disse o presidente. O mandatário do time celeste ressaltou, porém, a ausência de que o time estava bastante desfalcado no jogo contra o CRB. - Algumas circunstâncias muito ruins. Tecnicamente, algumas pessoas reclamando do time. Quero relembrar situação que a gente pegou. Já pegamos resultado adverso, uma derrota dentro de casa. Assim como no Mineiro, a gente herdou isso. Buscamos fazer a melhor partida para classificar em ambos, mas não conseguimos-disse, para em seguida completar: -Hoje, tivemos nove jogadores (fora) que a gente conta como titulares ou que vem entrando, é claro que fez diferença absurda, tanto que Airton, que acabou de ser integrado, teve que sair de Belo Horizonte, dormiu pouco, alimentou mal e jogou. Marco Antônio também foi convocado e entrou-concluiu.

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