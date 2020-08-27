Presidente do Cruzeiro admite que o time precisa de reforços

- Nossa prioridade é a Série B. A diretoria continua atenta, esperamos que essa semana tenhamos novidade no elenco, no mais tardar na outra. Sabemos que precisamos fazer isso e vamos fazer isso - disse o presidente. O mandatário do time celeste ressaltou, porém, a ausência de que o time estava bastante desfalcado no jogo contra o CRB. - Algumas circunstâncias muito ruins. Tecnicamente, algumas pessoas reclamando do time. Quero relembrar situação que a gente pegou. Já pegamos resultado adverso, uma derrota dentro de casa. Assim como no Mineiro, a gente herdou isso. Buscamos fazer a melhor partida para classificar em ambos, mas não conseguimos-disse, para em seguida completar: -Hoje, tivemos nove jogadores (fora) que a gente conta como titulares ou que vem entrando, é claro que fez diferença absurda, tanto que Airton, que acabou de ser integrado, teve que sair de Belo Horizonte, dormiu pouco, alimentou mal e jogou. Marco Antônio também foi convocado e entrou-concluiu.