Presidente do Corinthians e CEO da Taunsa explicam nova parceria: 'Coisas melhores estão por vir'

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (15) uma parceria com o Grupo Taunsa, empresa de agronegócios, sediada na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Ainda não foi divulgado qual será o local que a empresa estampará no uniforme corintiano, mas tanto o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, quanto o CEO da Taunsa, Cledison Augusto Cruz, deixaram claro que a parceria vai além de somente expor a marca do grupo empresarial, tendo sido chamado de fusão entre paixão e emoção, por Cledison

- Fusão da razão com a paixão. Razão por ter um clube profissional, gestão extremamente profissional e transparente, clube com projeção internacional, marca reconhecida internacionalmente, então para nós é motivo de muito orgulho estar sendo o parceiro do Corinthians. E emoção é por sermos apaixonado pelo esporte brasileiro, pelo futebol, e ser de uma família corintiana, então para nós essa fusão é a razão de tudo - disse o representante da Taunsa em material divulgado pelo Timão nas redes sociais.

Para Duílio, a parceria com a empresa de agronegócio só aconteceu por conta do trabalho feito pela diretoria em 2021, primeiro ano de mandato da atual gestão.

- Para nós é motivo de orgulho, por termos trabalhado duro nesse primeiro ano, toda a nossa diretoria, para termos mais credibilidade, transparência, então é apenas o primeiro ano , começo de um trabalho, tem muito pela frente, mas com a Taunsa junto com a gente o caminho fica mais fácil e, sem dúvida nenhuma, a gente vai colher muitos frutos no futuro - destacou o mandatário corintiano, que ressaltou que a responsabilidade social do Grupo Taunsa foi importante para que as partes firmassem o acordo de cooperação.

- Muito orgulho de estar aqui hoje, e um dos motivos de comemorar essa nova parceria, com a Taunsa, é que, como ele colocou, é uma empresa que tem responsabilidade em todas as áreas, coloca o alimento do povo brasileiro e outros povos de todo mundo. Início de uma parceria duradoura, que, com certeza vamos colher muitos frutos - acrescentou Duílio.

Ainda em cima das analogias em relação ao agronegócio, o CEO da Taunsa mostrou otimismo na parceria com o Timão.

- A Taunsa não vem para ser um patrocinador comum, mas um parceiro do Corinthians. Quando o presidente nos apresentou o projeto do Corinthians, e aí é muito importante ressaltar que é um projeto da instituição Corinthians, e isso ele frisa muuito bom, e aí vimos a oportunidade de nos tornar um parceiro do Corinthians, Taunsa e Corinthians planta, cuida, para colher. Então, estamos com diversos projetos a caminho e esperamos na data de hoje o início de um plantio, iremos cuidar par ano futuro colher bons frutos. O que podemos garantir para a torcida do corinthians é que coisas melhores estão por vir - destacou Cledison Cruz.

A Taunsa é um braço no Brasil da ARJ Holdin, conglomerado áreabe, sediado em Dubai, que atua em diversos setores.

A tendência é que a Taunsa ocupe a parte de trás da camisa do Timão, mas que a quantia fornecida pela empresa ao clube seja maior que, por exemplo, a Midea, que ocupa o espaço atualmente e deve não renovar o contrato de patrocínio para a próxima temporada. Isso porque, além dos valores de exposição, outras ações de investimento é aguardada pela empresa de agronegócio, de forma semelhante ao feio para viabilizar a contratação do meia Paulinho.

Ainda para essa janela de transferências o Timão sonha com a contratação de um centroavante de peso, tendo o nome de Edinson Cavani no radar. A diretoria corintiana afirma que não há negociação em aberto com o jogador, mas não descarta o nome que, caso seja contratado, certamente terá ingerência de investimento do Grupo Taunsa.