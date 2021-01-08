Presidente do Corinthians cede Arena para campanha de vacinação contra o coronavírus

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians colocou a Neo Química Arena à disposição para a campanha de vacinação em massa contra o novo coronavírus. Nesta sexta-feira (8), o Instituto Butantã encaminhou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um pedido de uso emergencial da Coronavac, antídoto produzido entre o órgão paulista e o laboratório farmacêutico chinês, Sinovac Biotech, e que apresentou 78% de eficácia em casos leves contra a doença.

O presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, comunicou a cessão do estádio do clube através da suas redes sociais, a fim de agilizar a imunização dos paulistanos residentes na Zona Leste da cidade.