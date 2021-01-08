Presidente do Corinthians cede Arena para campanha de vacinação contra o coronavírus

O Corinthians colocou a Neo Química Arena à disposição para a campanha de vacinação em massa contra o novo coronavírus. Nesta sexta-feira (8), o Instituto Butantã encaminhou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um pedido de uso emergencial da Coronavac, antídoto produzido entre o órgão paulista e o laboratório farmacêutico chinês, Sinovac Biotech, e que apresentou 78% de eficácia em casos leves contra a doença.
O presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, comunicou a cessão do estádio do clube através da suas redes sociais, a fim de agilizar a imunização dos paulistanos residentes na Zona Leste da cidade.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos O próprio perfil da Neo Química Arena em suas redes sociais publicou um vídeo de Duílio confirmando a informação. A primeira fase de vacinação da Coronavac está prevista para o dia 25 de janeiro no Estado de São Paulo. Profissionais da área da saúde, idosos acima de 60 anos, indígenas e quilombolas terão prioridade na aplicação inicial.