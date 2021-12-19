Presidente do Conselho descarta impeachment de Guilherme Bellintani

‘Não existe possibilidade de impeachment. A possibilidade que o estatuto traz é de gestão temerária. O que não existe. Todos os poderes do clube, conselho fiscal, conselho deliberativo, as contas todas, em que pese a dificuldade financeira que o Bahia passa, não existe nenhum indício, nada. Não tem nenhum requerimento em minha mesa, nenhuma representação sobre gestão temerária. Não podemos confundir a insatisfação com os resultados, que a própria diretoria executiva admitiu. Todo torcedor o Bahia admite. Não foi o resultado que queríamos. Hoje não existe a mínima possibilidade sobre esse tema’, afirmou Leonardo Martinez ao repórter Sérgio Pinheiro.