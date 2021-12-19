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futebol

Presidente do Conselho descarta impeachment de Guilherme Bellintani

Apesar da pressão, o mandatário vai continuar no seu cargo no Esquadrão de Aço...

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 16:04
Os próximos dias serão decisivos na vida do Bahia, que precisa colocar a casa em ordem para a disputa da Série B em 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da chateação da torcida com a gestão de Guilherme Bellintani, o Conselho do Tricolor descarta retirar o presidente do cargo.
‘Não existe possibilidade de impeachment. A possibilidade que o estatuto traz é de gestão temerária. O que não existe. Todos os poderes do clube, conselho fiscal, conselho deliberativo, as contas todas, em que pese a dificuldade financeira que o Bahia passa, não existe nenhum indício, nada. Não tem nenhum requerimento em minha mesa, nenhuma representação sobre gestão temerária. Não podemos confundir a insatisfação com os resultados, que a própria diretoria executiva admitiu. Todo torcedor o Bahia admite. Não foi o resultado que queríamos. Hoje não existe a mínima possibilidade sobre esse tema’, afirmou Leonardo Martinez ao repórter Sérgio Pinheiro.
Responsabilidade
Vale citar, que ao ser confirmado o rebaixamento do Bahia, Guilherme Bellintani concedeu uma coletiva de imprensa e assumiu a responsabilidade pela queda.
Crédito: GuilhermeBellintaniéopresidentedoBahia(Foto:Divulgação

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