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Presidente do Conselho Deliberativo do Vasco convoca reunião para mudança estatutária rumo à SAF

Carlos Fonseca marcou para a próxima quinta-feira, de forma híbrida, o debate que deverá promover a alteração que permitirá ao clube dar mais um passo rumo à venda do futebol...
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Publicado em 

18 mar 2022 às 19:22

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:22

Será um passo importante dado o momento do Vasco. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, convocou, nesta sexta-feira, os integrantes da casa para mais uma reunião importante. Nesta quinta-feira, às 18h30, o órgão vai debater e votar a mudança estatutária que permitirá a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a posterior venda à 777 Partners.O encontro será de forma híbrida. De forma presencial, a pauta será debatida na sede náutica da Lagoa. No total, são três pontos de pauta. Confira:
"1. Conhecer, discutir e deliberar sobre a Ata da Sessão Extraordinária realizada em 10 de março de 2022; e
2. Conhecer, discutir e deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social do CRVG para adaptação à legislação nacional que trata das Sociedades Anônimas do Futebol.
3. Conhecer, discutir e deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Assembleia Geral para adaptação da legislação nacional sobre as formas possíveis para a realização das assembleias."
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Após esta reunião, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) deverá ser marcada, seguida por uma nova reunião do Conselho Deliberativo e, aí sim, a reunião final da AGE. A partir deste momento, a venda da SAF vascaína para a 777 Partners estará confirmada.
Crédito: ConselhoDeliberativodoVascoépersonagemimportantedomomentopolíticodoVasco(Foto:FelippeRocha

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