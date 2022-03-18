Presidente do Conselho Deliberativo do Vasco convoca reunião para mudança estatutária rumo à SAF

Será um passo importante dado o momento do Vasco. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, convocou, nesta sexta-feira, os integrantes da casa para mais uma reunião importante. Nesta quinta-feira, às 18h30, o órgão vai debater e votar a mudança estatutária que permitirá a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a posterior venda à 777 Partners.O encontro será de forma híbrida. De forma presencial, a pauta será debatida na sede náutica da Lagoa. No total, são três pontos de pauta. Confira:

"1. Conhecer, discutir e deliberar sobre a Ata da Sessão Extraordinária realizada em 10 de março de 2022; e

2. Conhecer, discutir e deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social do CRVG para adaptação à legislação nacional que trata das Sociedades Anônimas do Futebol.

3. Conhecer, discutir e deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Assembleia Geral para adaptação da legislação nacional sobre as formas possíveis para a realização das assembleias."

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Após esta reunião, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) deverá ser marcada, seguida por uma nova reunião do Conselho Deliberativo e, aí sim, a reunião final da AGE. A partir deste momento, a venda da SAF vascaína para a 777 Partners estará confirmada.