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Presidente do Conselho Deliberativo do Vasco convoca reunião para definir rito da SAF

Carlos Fonseca marcou o debate para a próxima quinta-feira, em formato híbrido, para debater a necessária mudança no estatuto e confirmar os próximos passos...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 13:55

Publicado em 04 de Março de 2022 às 13:55

Um dos passos concretos mais importantes do Vasco está marcado. O presidente do Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino, marcou para a próxima quinta-feira, dia 10 de março, a reunião que vai definir os ritos para a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube. O evento será na sede náutica da Lagoa, mas em formato híbrido, permitindo também a participação de quem estiver remotamente, e debaterá ainda a mudança estatutária. Este é o primeiro passo após a aprovação do empréstimo de R$ 70 milhões junto à 777 Partners, empresa que tem acordo para a compra da SAF vascaína.Confira a nota publicada no site oficial do Vasco:
"O presidente do Conselho Deliberativo do Club de Regatas Vasco da Gama, Carlos Eduardo Amaral Fonseca, convocou nesta sexta-feira nova sessão do Conselho Deliberativo para o dia 10 de março, próxima quinta-feira, 18h, em formato híbrido, presencial na sede Náutica da Lagoa e também, de forma virtual, para discutir e deliberar sobre os ritos que serão seguidos pelo órgão para a tramitação da proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco Gama e apreciação de eventual negociação de suas ações, caso seja aprovada, junto a terceiros.
Na convocação de 10 páginas, Carlos Fonseca detalha todos os caminhos percorridos pela diretoria administrativa junto aos Poderes do Clube até o anúncio oficial do memorando de entendimento junto à 777 Partners e à aprovação do empréstimo de R$ 70 milhões, aprovada na reunião do último dia 24 de fevereiro.
Depois, confirma que a discussão deve girar em torno do passo a passo da proposta no Conselho Deliberativo para que a Assembleia Geral dos sócios do clube possa chegar a um veredito soberano sobre o futebol do Vasco virar ou não SAF: discussão de alteração pontual no Estatuto do clube de forma a deixar expressa a condição se o Vasco criar uma SAF, disciplinar uma futura transmissão de ativos para a mesma SAF e discutir sobre votação não presencial em futura Assembleia Geral.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Ainda na mesma reunião serão discutidos e deliberados méritos da proposta da Diretoria Administrativa sobre: constituição da SAF 100% Vasco, capitalização da SAF e condições especiais e o cronograma a ser seguido pelo Conselho Deliberativo, que prevê a realização de mais duas sessões do órgão e, na sequência, a convocação de duas Assembleias Gerais Extraordinárias.
A sessão do Conselho Deliberativo da próxima quinta-feira terá transmissão ao vivo da VascoTV."
Crédito: SedeNáuticadaLagoaseráumdoslocaisdareuniãodequinta-feiradoVasco(Foto:FelippeRocha/Lancepress!

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