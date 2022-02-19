Presidente do Botafogo valoriza encontro com John Textor em jogo da Premier League: 'Momento especial'

O Botafogo esteve presente na vitória do Chelsea sobre o Crystal Palace, pela Premier League. Além das placas de publicidade com o escudo do Alvinegro que 'invadiram' o Selhurst Park, Durcesio Mello, presidente do Glorioso, e Eduardo Freeland, novo dirigente das categorias da base, assistiram ao jogo in-loco ao lado de John Textor.+ Botafogo: Com parte burocrática pela compra da SAF 'presa', John Textor adia vinda ao Brasil

O empresário está em vias finais de assinar o contrato definitivo para comprar 90% da SAF do Botafogo e se tornar acionista majoritário do clube. Além disso, ele também possui ações no Crystal Palace.

Durcesio Mello valorizou a experiência nas redes sociais. O presidente desembarcou em solos ingleses durante a semana acompanhado de Freeland para conhecer a estrutura dos Eagles.

- Momento importante e especial com John Textor e Freeland no Selhurst Park - escreveu Durcesio.