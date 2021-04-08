Presidente do Botafogo toma primeira dose da vacina da Covid-19 e elogia o SUS: 'Muito feliz'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O dia foi de uma conquista pessoal para Durcesio Mello. O presidente do Botafogo, de 65 anos, tomou, na tarde desta quinta-feira, a primeira dose da vacina do novo coronavírus no drive thru do Estádio Nilton Santos.

- Muito feliz de estar tomando minha primeira dose no Estádio Nilton Santos. Estou impressionado positivamente com a equipe do SUS, atendimento maravilhoso, tranquila a vacinação. Brevemente todos estarão vacinados e de volta ao estádio vendo jogos de futebol - comemorou Durcesio.

O estádio está funcionando como ponto de vacinação, mas apenas para as pessoas que chegam dentro de carro. Não é preciso sair do veículo para tomar a dose, que é respeitada pelo calendário divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.