Presidente do Botafogo se reúne com Defensor Público Geral do Estado do Rio; clube fala em objetivos comuns

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na tarde desta quarta-feira, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, se reuniu com Rodrigo Pacheco, Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro. O encontro ocorreu na sede da instituição pública, no Centro do Rio, e teve o objetivo de apresentar ações da Defensoria que podem ajudar o Alvinegro, seus atletas, funcionários e as comunidades do entorno das sedes.+ Fim da linha! Bruno Nazário não é mais jogador do BotafogoNo encontro, foram discutidas iniciativas como treinamento de funcionários para combate ao assédio e ao racismo. O Botafogo também explicou que existe a possibilidade da realização de "um dia de acesso à Justiça no Nilton Santos, com ações como exames de DNA, aconselhamento jurídico e retirada de documentos".CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO BOTAFOGO

"Objetivos Comuns

Presidente Durcesio Mello se reúne com Rodrigo Pacheco, Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro

O Presidente Durcesio Mello se reuniu, na tarde desta quarta-feira, com Rodrigo Pacheco, Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, na sede da instituição pública, no Centro do Rio. A reunião teve o objetivo de apresentar as ações da Defensoria e que podem ajudar muito o Botafogo, seus atletas, funcionários e as comunidades do entorno das sedes.

Foram discutidas iniciativas como treinamento de funcionários para combate ao assédio e racismo, aconselhamento financeiro. Há, também, a possibilidade de fazer um dia de acesso à Justiça no Nilton Santos, com ações como exames de DNA, aconselhamento jurídico e retirada de documentos.

Também participaram da reunião Carolina Souza Crespo, Chefe de Gabinete do Defensor Público Geral, Débora Diniz, Diretora de Comunicação da Defensoria Pública do Rio, Caio Araujo, Gerente de Negócios do Botafogo, e Thiago Pinheiro, Conselheiro do Botafogo.