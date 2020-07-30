Presidente do Botafogo se pronuncia após nota de funcionários: 'Vamos virar esse jogo'

A situação interna no Botafogo não é das melhoras. Após o manifesto divulgado por funcionários do clube pedindo socorro pelos quatro meses de salários atrasados, Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, se pronunciou, em resposta aos colaboradores.
O mandatário ressaltou a luta do Glorioso em tentar manter em dia e declarou que o problema do fluxo de caixa realmente preocupa. Por outro lado, Mufarrej garantiu que o pagamento do mês de abril será iniciado na próxima sexta-feira, com dinheiro depositado em juízo junto ao Sindeclubes.
Atualmente, o Botafogo deve 88% dos salários do mês de abril aos funcionários, além dos vencimentos de maio e junho. O mês de julho vence no quinto dia útil de agosto.PRONUNCIAMENTO DE NELSON MUFARREJ:
"É prioridade no clube a busca por soluções na questão salarial. Não vou me justificar com penhoras, dívidas e dificuldades do mercado publicitário, pois sobre essa realidade todos já estão cientes e conscientes. O torcedor e nossos funcionários acompanham o nosso dia a dia. Prefiro falar com sinceridade que, como presidente, vou seguir me empenhando ao máximo para resolver esse problema de caixa que nos asfixia. Hoje acertamos mais um mês de salários dos atletas, além de algumas imagens atrasadas, e amanhã será depositado em juízo uma quantia oriunda de direitos de transmissão, que será utilizada integralmente para abater mais um mês com funcionários, o de abril, com o apoio do Sindeclubes. Essa operação vai levar mais uns dias para ser concluída devido aos trâmites envolvendo tribunal e sindicato. Nas próximas semanas, esperamos aliviar outro mês com os nossos funcionários, enquanto buscamos em paralelo, através do nosso comercial e marketing, negócios para fazer a roda girar.
Registro também o empenho de nossos funcionários, mesmo com todas as dificuldades, pela dedicação sem igual ao Botafogo. A nossa torcida também tem sido extremamente importante nesse momento. Vamos virar esse jogo"