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Presidente do Botafogo sai em defesa de Gatito: 'Reação de quem está saturado com a série de equívocos'

Goleiro derrubou VAR após a derrota do Alvinegro diante do Inter. Alvinegro irá entrar com representação formal na CBF contra a arbitragem no Brasileiro...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 16:09
Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
Na tarde deste domingo, Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo, emitiu um comunicado através da assessoria de imprensa do clube para se posicionar sobre a atitude de Gatito Fernandez no último sábado. O goleiro derrubou o equipamento do VAR quando deixava o gramado.
Em nota, o presidente afirmou que o ato de Gatito é de quem 'está saturado' com os erros e que 'ninguém aguenta mais'. Além disso, Muffarej afirmou que o Alvinegro irá entrar com representação formal na CBF contra a arbitragem no Campeonato Brasileiro.
- A reação do Gatito foi a de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem. Ninguém aguenta mais isso. O grupo tem trabalhado duro, de forma extremamente profissional, diante de uma série de dificuldades, e o que queremos é o básico, que é disputar em igualdade. Simples assim. Não podemos aceitar sermos sistematicamente prejudicados com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo. São cinco jogos consecutivos de graves prejuízos e lá na frente esses pontos vão fazer falta. Não tem como competir dessa forma. A essência de uma competição é a simetria de condições para as partes em disputa. É esse mínimo que queremos. Amanhã iremos à CBF expor nossa insatisfação e abrir uma representação contra a atuação da arbitragem - disse Mufarrej.

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