Presidente do Botafogo sai em defesa de Gatito: 'Reação de quem está saturado com a série de equívocos'

- A reação do Gatito foi a de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem. Ninguém aguenta mais isso. O grupo tem trabalhado duro, de forma extremamente profissional, diante de uma série de dificuldades, e o que queremos é o básico, que é disputar em igualdade. Simples assim. Não podemos aceitar sermos sistematicamente prejudicados com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo. São cinco jogos consecutivos de graves prejuízos e lá na frente esses pontos vão fazer falta. Não tem como competir dessa forma. A essência de uma competição é a simetria de condições para as partes em disputa. É esse mínimo que queremos. Amanhã iremos à CBF expor nossa insatisfação e abrir uma representação contra a atuação da arbitragem - disse Mufarrej.