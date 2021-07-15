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Presidente do Botafogo revela que tentou contratar Luxemburgo: 'Pediu cláusulas que não concordamos'

Em reunião com torcedores, Durcesio Mello afirmou que buscou técnico ex-Palmeiras e Vasco, mas não teve sucesso e relatou dificuldade para achar sucessor de Chamusca...
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Publicado em 

15 jul 2021 às 16:33

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:33

Crédito: CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS
O Botafogo segue com dificuldades para buscar um novo técnico. Após a saída de Marcelo Chamusca e a recusa de Lisca, Durcesio Mello, presidente do clube de General Severiano, revelou que buscou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, ex-Palmeiras e Vasco, mas não teve sucesso.
+ Após recusa de Lisca, Botafogo busca perfil de 'nome cascudo' para técnico
Em reunião com membros de torcidas organizadas na noite da última quarta-feira, o presidente revelou que as negociações com o comandante não resultaram em um final feliz.
- O (Vanderlei) Luxemburgo não vem, pois ele pediu para incluir umas cláusulas contratuais que não concordamos - afirmou, conforme divulgado em nota da "AMIB".
+ Confira a tabela da Série BO presidente também relatou dificuldades para buscar um novo nome para assumir o comando do Botafogo. Diante do Brusque, no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B, a tendência é que Lúcio Flávio e Ricardo Resende comandem a equipe.
- Mantivemos o Chamusca no cargo devido ao profissionalismo dele e, pelo fato dos atletas gostarem dele, mas também pela dificuldade que estamos em achar um novo técnico. Ninguém quer vir - completou Durcesio.

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