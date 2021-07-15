Presidente do Botafogo revela que tentou contratar Luxemburgo: 'Pediu cláusulas que não concordamos'

Crédito: CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS

O Botafogo segue com dificuldades para buscar um novo técnico. Após a saída de Marcelo Chamusca e a recusa de Lisca, Durcesio Mello, presidente do clube de General Severiano, revelou que buscou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, ex-Palmeiras e Vasco, mas não teve sucesso.

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Em reunião com membros de torcidas organizadas na noite da última quarta-feira, o presidente revelou que as negociações com o comandante não resultaram em um final feliz.

- O (Vanderlei) Luxemburgo não vem, pois ele pediu para incluir umas cláusulas contratuais que não concordamos - afirmou, conforme divulgado em nota da "AMIB".

+ Confira a tabela da Série BO presidente também relatou dificuldades para buscar um novo nome para assumir o comando do Botafogo. Diante do Brusque, no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B, a tendência é que Lúcio Flávio e Ricardo Resende comandem a equipe.