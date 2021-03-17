Presidente do Botafogo garante autonomia total a CEO: 'Eu tenho que assinar, mas ele vai tomar o rumo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo ganhou um novo comando. Pelo menos é o que garante Durcesio Mello, presidente do clube, sobre Jorge Braga, CEO contratado e anunciado pelo Alvinegro na tarde desta quarta-feira para guiar o Glorioso durante os próximos meses.

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Em entrevista concedida à "BotafogoTV", Durcesio afirmou que Jorge Braga terá total espaço e liberdade para trabalhar no clube de General Severiano. A assinatura final até pode ser do presidente, mas todas as decisões serão tomadas pelo CEO, garantiu o dirigente.

- No começo é muito conversa, teremos reuniões com os departamento para se inteirar das situações. É arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Estarei do lado dele sem interferir no trabalho porque a promessa é autonomia total para ele. Estamos em um modelo associativo, então eu tenho que assinar ainda, mas ele vai ser o cara que vai dizer tudo que tem que vai fazer e vai tomar o rumo do novo Botafogo. Tem um fase de 60 a 90 dias para ele se inteirar sobre a situação mas depois é muito trabalho pela frente - afirmou Durcesio.O presidente não escondeu a animação com a contratação de Jorge Braga. A chegada de um CEO era uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente desde a época de campanha para assumir o cargo no Botafogo durante as eleições, no ano passado.

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