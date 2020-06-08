Presidente do Botafogo em 95, Montenegro explica planejamento do título: 'Nenhum. Foi uma bagunça'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Um título na base da superação. Desta forma que o Botafogo de 1995 pode ser definido. A equipe comandada por Paulo Autuori, campeã brasileira naquele ano, começou a temporada com problemas financeiros, mas superou as dificuldades e superou o Santos para, em dezembro, levantar o troféu.

Em live realizada com Sérgio Manoel, Gonçalves, Túlio e Wagner para relembrar a conquista de 25 anos atrás, realizada neste domingo, Carlos Augusto Montenegro, explicou, de forma cômica, como foi feito o planejamento daquela equipe antes do Campeonato Brasileiro começar.

- Nenhum. Absolutamente nenhum. Foi uma bagunça. Eu não conhecia o Paulo Autuori, o Gottardo que falou que ele era gente boa. Me ajudaram, trouxeram o Donizete lá do México, o Antônio conseguiu o Jamir e ainda veio o Iranildo. Eu tinha ligado pro Calçada e ofereci uma troca, aproveitei que o Eurico tava na Europa, e aí veio o Leandro Ávila. O time montou. Profissionais com muito caráter e dedicação. Profissionalismo do começo ao fim. Demos sorte porque não tínhamos um elenco muito grande, mas graças a Deus ninguém se machucou - afirmou.E MAIS:É campeão! Botafogo empata com Santos e conquista Brasileiro de 95Jornalista conta bastidores e curiosidades do Botafogo de 1995Túlio lembra dois jogos inesquecíveis do Botafogo no Brasileiro de 1995Botafogo paga 35% dos salários do mês de março aos funcionáriosCarli se pronuncia após saída do Botafogo: 'Clube que aprendi a amar'O dirigente, que possui envolvimento até com a atual diretoria do Botafogo, afirmou que viu que a equipe poderia ser campeã em 1995 após uma derrota. No final, a Estrela Solitária brilhou.