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Presidente do Botafogo comemora renovações de Gabriel Conceição e Juninho: 'Em breve no profissional'

Durcesio Mello valorizou novos contratos de destaques do time sub-20 e acredita que dupla pode ter impacto na equipe profissional do Botafogo em pouco tempo...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 15:33
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Dia agitado no Botafogo. A tarde de terça-feira foi marcada pelas renovações de Gabriel Conceição e Juninho com o clube de General Severiano. A dupla, destaque do time sub-20 na temporada 2021, esteve no Estádio Nilton Santos para assinar os novos vínculos, válidos até dezembro de 2024.
+ No papel: Botafogo assina a compra de Chay junto à Portuguesa-RJ
Após a conclusão das negociações, Durcesio Mello comemorou o final feliz com as conversas dos dois jogadores. O presidente, inclusive, acredita que os dois podem render frutos para a equipe profissional em um futuro próximo.
- É com muita satisfação e alegria que comunicamos para toda a torcida a alvinegra, as renovações do Juninho e do Gabriel Conceição. Dois jovens que são destaques do nosso Sub-20 e que vão nos ajudar muito em breve também na equipe profissional. Nós enxergamos a valorização da base como um pilar importante da nossa gestão e vamos seguir trabalhando para que esses meninos tenha a melhor formação - afirmou Durcesio, ao site oficial do clube.A dupla também comemorou o acerto. Juninho é o principal garçom do time sub-20 na temporada 2021, com nove assistências, enquanto Gabriel Conceição é o artilheiro, com 13 gols.
+ Veja a tabela da Série B
- Hoje é um dia muito feliz para mim. O Botafogo e todos os profissionais do clube me acolheram muito bem desde quando cheguei. Sinto que minha formação tem evoluído a cada dia aqui e isso me ajuda em campo. Então, vou seguir trabalhando muito para poder retribuir essa confiança que estão depositando em mim. Quero construir uma bonita história e dar alegrias para a torcida, que tanto gosta de mim - comemorou Juninho.
- É uma felicidade enorme estar vivendo esse momento. O Botafogo abriu as portas para mim e ter o meu trabalho reconhecido é muito legal. Mas é ter a cabeça no lugar para continuar a construir o que estamos buscando. Temos trabalhado duro para colocar o Sub-20 entre os melhores. Vamos lutar pela classificação no Brasileiro e no Carioca para depois buscar o título. É o que o Botafogo sempre tem que estar lutando - vibrou Gabriel.

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