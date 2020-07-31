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Presidente do Barcelona trava negociações com Lautaro Martínez

Segundo o 'La Vanguardia', Josep Maria Bartomeu congelou a transação devido à crise causada pela Covid-19. A equipe terá que se desfazer de atletas para contratar o argentino...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 18:41
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
De acordo com informações do 'La Vanguardia', o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu decidiu travar as negociações com o atacante Lautaro Martínez. da Inter de Milão. Segundo a publicação, o clube catalão foi bastante afetado com a crise provocada pela Covid-19, algo em torno de 200 milhões de euros.
Dessa forma, a equipe terá mais cautela em suas abordagens na próxima janela de transferências. Além disso, a direção do clube terá que se desfazer de alguns atletas plantel blaugrana. Nomes como Coutinho, Dembélé e, em última instância, de Griezmann.Conforme noticiado pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o atacante argentino deve esperar até 2021 sem renovar com a Inter para tentar finalizar a negociação com o Barcelona. O atleta já manifestou o desejo de se transferir para a Espanha e vestir a camisa dos culés ao lado de Lionel Messi. Lautaro, que tem contrato até 2023, aguarda a definição de seu futuro.
Revelado pelo Racing, de Avellaneda, o atacante assinou com a Inter de Milão em 2018, e desde então, disputou 71 partidas e marcou 26 gols pelos nerazzurris. Na seleção argentina, por sua vez, ele já participou de 17 jogos e fez 9 tentos.

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