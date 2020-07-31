Presidente do Barcelona trava negociações com Lautaro Martínez

De acordo com informações do 'La Vanguardia', o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu decidiu travar as negociações com o atacante Lautaro Martínez. da Inter de Milão. Segundo a publicação, o clube catalão foi bastante afetado com a crise provocada pela Covid-19, algo em torno de 200 milhões de euros.

Dessa forma, a equipe terá mais cautela em suas abordagens na próxima janela de transferências. Além disso, a direção do clube terá que se desfazer de alguns atletas plantel blaugrana. Nomes como Coutinho, Dembélé e, em última instância, de Griezmann.Conforme noticiado pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o atacante argentino deve esperar até 2021 sem renovar com a Inter para tentar finalizar a negociação com o Barcelona. O atleta já manifestou o desejo de se transferir para a Espanha e vestir a camisa dos culés ao lado de Lionel Messi. Lautaro, que tem contrato até 2023, aguarda a definição de seu futuro.