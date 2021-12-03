Presidente do Barcelona surpreende e afirma: 'É melhor que Mbappé'

Joan Laporta, presidente do Barcelona, segue depositando suas fichar em Ousmane Dembélé. Em entrevista ao programa "Els matins", o mandatário culé afirmou que está na busca pela renovação contratual do camisa sete e surpreendeu ao compará-lo com uma estrela do futebol.- Nós queremos que ele siga e ele quer permanecer. Sou um entusiasta do Dembélé e para mim é melhor do que Mbappé.

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O presidente também esclareceu uma polêmica com Lionel Messi e confirmou que nunca pediu ao argentino para que atuasse de graça pela equipe da Catalunha.

- Nunca pedi a Messi para jogar de graça e nisso ele tem razão, pois, à parte, é o melhor jogador do mundo. Sabíamos que tinha uma proposta importante e absurda. Em todo caso, tinha que sair dele, não de mim.

Neste sábado, o Barcelona encara o Betis pelo Campeonato Espanhol no 4º jogo de Xavi no comando da equipe culé. Na La Liga, o novo treinador conquistou duas vitórias em dois jogos e busca levar o clube para a zona de Champions League.