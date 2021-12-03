Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Barcelona surpreende e afirma: 'É melhor que Mbappé'

De acordo com Joan Laporta, Ousmane Dembélé tem mais qualidade do que o atacante do Paris Saint-Germain e clube culé segue em busca pela renovação do camisa sete...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 09:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:35

Joan Laporta, presidente do Barcelona, segue depositando suas fichar em Ousmane Dembélé. Em entrevista ao programa "Els matins", o mandatário culé afirmou que está na busca pela renovação contratual do camisa sete e surpreendeu ao compará-lo com uma estrela do futebol.- Nós queremos que ele siga e ele quer permanecer. Sou um entusiasta do Dembélé e para mim é melhor do que Mbappé.
> Veja a tabela da La Liga
O presidente também esclareceu uma polêmica com Lionel Messi e confirmou que nunca pediu ao argentino para que atuasse de graça pela equipe da Catalunha.
- Nunca pedi a Messi para jogar de graça e nisso ele tem razão, pois, à parte, é o melhor jogador do mundo. Sabíamos que tinha uma proposta importante e absurda. Em todo caso, tinha que sair dele, não de mim.
Neste sábado, o Barcelona encara o Betis pelo Campeonato Espanhol no 4º jogo de Xavi no comando da equipe culé. Na La Liga, o novo treinador conquistou duas vitórias em dois jogos e busca levar o clube para a zona de Champions League.
Crédito: PresidentedoBarcelonaseguedepositandoficharemDembélé(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados