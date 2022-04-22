Presidente do Barcelona revela que Lewandowski pode se juntar ao clube

Lewandowski pode estar de saída do Bayern de Munique! Após a vitória do Barcelona sobre a Real Sociedad nesta quinta-feira, o presidente do clube, Joan Laporta, revelou abertamente para um torcedor que o atacante polonês pode reforçar a equipe blaugrana na próxima temporada.
- Esse sim tem possibilidades - contou o presidente do Barcelona.
Aos 33 anos, Lewandowski tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2023. O técnico da equipe, Julian Nagelsmann, contou em entrevista que o craque polonês vai seguir no clube. Porém, até agora não houve um acordo por renovação.
Sendo assim, o Barcelona mira a contratação do atacante, caso não tenha a renovação do vínculo. Isto porque o Lewandowski poderia assinar um pré-contrato com outro clube ao fim desta temporada e sair sem custos do Bayern de Munique.