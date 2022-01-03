Presidente do Barcelona não descarta chegada de Haaland: 'Tudo é possível'

Joan Laporta, presidente do Barcelona, não descartou a contratação de Erling Haaland na próxima temporada. Em coletiva durante a apresentação de Ferran Torres, o mandatário afirmou que o clube catalão está voltando a se tornar uma referência no futebol.- Estamos trabalhando para ter margem salarial e estamos planejando a próxima temporada. A diretoria não encerra o empenho em construir uma grande equipe. Tudo é possível se for bem feito. Continuamos sendo uma referência no mercado e recuperando o peso no futebol mundial.

> Veja a tabela da La Liga

Além de Ferran Torres, os culés estão próximos da contratação de Álvaro Morata, segundo a imprensa espanhola. O clube busca reforçar o setor ofensivo e Xavi aprova a chegada do centroavante da Juventus e seleção espanhola na Catalunha.

No entanto, a presença de Morata e Ferran Torres podem inibir a chegada de Haaland na próxima temporada. A Juventus também espera encontrar um novo nome no mercado para substituir o espanhol antes de liberá-lo, embora o atacante faça pressão por uma saída sabendo que não será aproveitado na Velha Senhora.