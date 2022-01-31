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Presidente do Barcelona diz ter acordo por Aubameyang e esclarece situação de Dembélé

Gabonês pode ser emprestado ao clube espanhol por seis meses, com opção de renovação...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 17:00
As últimas horas da janela de transferências na Europa prometem emoções no Barcelona. Em entrevista ao 'Mundo Deportivo', o presidente do clube Joan Laporta, afirmou que o está próximo de um acordo pelo atacante Aubameyang. O mandatário também aproveitou e comentou a situação de Dembélé.+ Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal
- Parece que vamos conseguir (Aubameyang). Dembélé? Várias soluções foram propostas, a última depende da aceitação do jogador ir para um clube inglês - disse Laporta. O clube, segundo o jornalista Fabrizio Romano, seria o Arsenal, mas o atacante não estaria satisfeito em se transferir para os Gunners.
+ Aubameyang está na Catalunha para assinar contrato com o Barcelona
De acordo com o portal 'The Athletic', Barcelona e Arsenal já tem acordo firmado por Aubameyang. Num primeiro momento, o gabonês chegaria por empréstimo até o fim da temporada, com opção de renovação da cessão por mais um ano. Os clubes também teria aceito dividir o salário do atacante.
Crédito: AubameyangdeveserjogadordoBarcelonaapartirdefevereiro(Foto:AFP

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