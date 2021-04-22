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futebol

Presidente do Barcelona afirma que Superliga é uma necessidade

Joan Laporta ressalta a importância do novo torneio. Javier Tebas, presidente da La Liga, rebate as afirmações e diz que mandatário deve cuidar da equipe blaugrana...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 11:22
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que a criação da Superliga segue sendo uma necessidade. Em entrevista à "TV3", o mandatário disse que está aberto a realizar um diálogo com a Uefa e acredita que pode haver um entendimento entre as partes.- É absolutamente indispensável que os clubes grandes se manifestem quanto a distribuição econômica. Apoiamos as ligas nacionais e vamos conversar com a Uefa. É uma necessidade, mas os sócios terão a palavra final.
Javier Tebas, presidente da La Liga, rebateu as declarações do mandatário blaugrana em coletiva de imprensa da La Liga nesta quinta-feira.
- Há algumas semanas, durante a campanha eleitoral, Laporta pensava de outra maneira e agora parece o máximo defensor (da Superliga). A Superliga está praticamente morta. Ele deve se concentrar nos problemas financeiros do Barcelona que deve gerenciar.
Na última quarta-feira, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, afirmou que a Superliga não havia acabado. No entanto, 10 dos 12 clubes fundadores publicaram notas afirmando que estariam deixando o projeto após o protesto dos fãs.

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