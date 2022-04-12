Presidente do Barcelona acredita em título da La Liga: 'Estou convencido'

Joan Laporta, presidente do Barcelona, acredita que o clube catalão pode conquistar o título do Campeonato Espanhol ainda neste ano. Durante evento do "L'Esport", o mandatário afirmou também que espera celebrar a conquista em uma cada de shows da cidade.- Espero que em 7 de julho a gente celebra na Luz de Gas (casa de show em Barcelona). É o que tenho na cabeça. Vamos ganhar a La Liga, estou convencido.

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Apesar da confiança de Laporta, o Barcelona tem 12 pontos de desvantagem para o Real Madrid neste momento do Campeonato Espanhol. No entanto, o clube catalão tem 30 jogos realizados, enquanto os merengues já disputaram 31 partidas.

No próximo domingo, o Real Madrid encara o Sevilla, fora de casa, e o Barcelona confia na equipe de Andaluzia para tirar pontos dos líderes do torneio. No entanto, os clubes não possuem mais jogos diretos e a missão para os culés é complicada.