Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Barcelona acredita em título da La Liga: 'Estou convencido'

Clube catalão tem 12 pontos de desvantagem para o Real Madrid, mas com um jogo a menos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 14:16

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 14:16

Joan Laporta, presidente do Barcelona, acredita que o clube catalão pode conquistar o título do Campeonato Espanhol ainda neste ano. Durante evento do "L'Esport", o mandatário afirmou também que espera celebrar a conquista em uma cada de shows da cidade.- Espero que em 7 de julho a gente celebra na Luz de Gas (casa de show em Barcelona). É o que tenho na cabeça. Vamos ganhar a La Liga, estou convencido.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar da confiança de Laporta, o Barcelona tem 12 pontos de desvantagem para o Real Madrid neste momento do Campeonato Espanhol. No entanto, o clube catalão tem 30 jogos realizados, enquanto os merengues já disputaram 31 partidas.
No próximo domingo, o Real Madrid encara o Sevilla, fora de casa, e o Barcelona confia na equipe de Andaluzia para tirar pontos dos líderes do torneio. No entanto, os clubes não possuem mais jogos diretos e a missão para os culés é complicada.
Crédito: LaporaconfiaqueBarcelonapodeganharoCampeonatoEspanhol(Foto:LLUISGENE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados