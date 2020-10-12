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Presidente do Barcelona acredita em resultados positivos na temporada

Josep Maria Bartomeu falou sobre o início de temporada do clube e acredita que equipe, por mais que seja jovem, dará muitas alegrias ao torcedor...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 12:20
Crédito: Lluis Gene / AFP
Após uma temporada deprimente e sem títulos, sendo eliminado com um vexame na Liga dos Campeões, o Barcelona quer deixar os erros no passado e mira um ano positivo, vitorioso e com títulos. Ao menos é o que garante o dirigente máximo do clube, o presidente Josep Maria Bartomeu.No último domingo, após o clube blaugrana conquistar o título da Liga dos Campeões de Futsal, o terceiro de sua história, o presidente disse em entrevista ao canal catalão "Esport3" que está animado por bons resultados nesta temporada.
- No futebol temos uma equipe jovem e animada que vai nos dar muita alegria. Os culés (torcedores do Barcelona) começaram a temporada com muitas ilusões e bons resultados - disse Josep Maria Bartomeu.

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