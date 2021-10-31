Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Bahia mostra descontentamento com arbitragem do jogo contra o Juventude
futebol

Presidente do Bahia mostra descontentamento com arbitragem do jogo contra o Juventude

Presidente do Tricolor de Aço usou suas redes sociais para mostrar toda sua irritação com a arbitragem e prometeu protestar...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 18:07
Crédito: Felipe Oliveira/E.C. Bahia
Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, ficou indignado com a arbitragem de Paulo Roberto Alves Júnior, que anulou um suposto pênalti a favor da equipe do Tricolor de Aço no início da partida de ontem contra o Juventude, jogo que acabou empatado por 0 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós confronto, Bellintani usou suas redes sociais para mostrar toda a sua insatisfação e garantiu que vai protestar: “Lances que mancham o campeonato. Esse árbitro entende a importância do futebol na vida das pessoas? Nem chamado pelo VAR aceitou marcar o pênalti. O que fazer? Protesto, ida à CBF e tudo que for possível. E um esforço para acreditar que isso é “apenas” um erro de arbitragem”, afirmou o dirigente do Bahia.
Quem também reclamou do lance foi Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia, que, assim como Bellintani, usou suas redes sociais para se queixar da arbitragem: “Amanhã formalizaremos mais uma representação por erros de arbitragem; a terceira só nesse brasileirão. Ontem mesmo fizemos contato com a Diretoria da CBF para manifestar nossa indignação pela desastrosa (para dizer o mínimo) atuação do Sr. Paulo Roberto Alves Júnior. Mas nada disso será suficiente enquanto não acontecer uma mudança profunda na comissão de arbitragem. Não dá mais para tolerar fatos como o que vimos ontem”, escreveu Ferraz.
O lance reclamado pelos dirigentes do Bahia ocorreu aos 15 de minutos da etapa inicial. Após chute de Ronaldo, a bola bateu na mão do Vitor Mendes, zagueiro do Juventude. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior foi chamado pelo VAR para rever o lance, mas ele manteve a decisão de não dar a penalidade máxima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados