Presidente do Bahia mostra descontentamento com arbitragem do jogo contra o Juventude

Crédito: Felipe Oliveira/E.C. Bahia

Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, ficou indignado com a arbitragem de Paulo Roberto Alves Júnior, que anulou um suposto pênalti a favor da equipe do Tricolor de Aço no início da partida de ontem contra o Juventude, jogo que acabou empatado por 0 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós confronto, Bellintani usou suas redes sociais para mostrar toda a sua insatisfação e garantiu que vai protestar: “Lances que mancham o campeonato. Esse árbitro entende a importância do futebol na vida das pessoas? Nem chamado pelo VAR aceitou marcar o pênalti. O que fazer? Protesto, ida à CBF e tudo que for possível. E um esforço para acreditar que isso é “apenas” um erro de arbitragem”, afirmou o dirigente do Bahia.

Quem também reclamou do lance foi Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia, que, assim como Bellintani, usou suas redes sociais para se queixar da arbitragem: “Amanhã formalizaremos mais uma representação por erros de arbitragem; a terceira só nesse brasileirão. Ontem mesmo fizemos contato com a Diretoria da CBF para manifestar nossa indignação pela desastrosa (para dizer o mínimo) atuação do Sr. Paulo Roberto Alves Júnior. Mas nada disso será suficiente enquanto não acontecer uma mudança profunda na comissão de arbitragem. Não dá mais para tolerar fatos como o que vimos ontem”, escreveu Ferraz.