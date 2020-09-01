Presidente do Bahia elenca motivos para manutenção de Roger Machado

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Em meio a sensação de insatisfação crescente que se apresenta por parte dos torcedores do Bahia sobre a sequência de Roger Machado no comando técnico, o presidente do clube, Guilherme Bellintani, se pronunciou através das redes sociais na última segunda-feira (31).

Em uma série de 10 postagens, o mandatário do clube elencou os motivos e ponderações feitas para decidir que o trabalho do atual treinador deve prosseguir.

Porém, Bellintani não deixou de pontuar que, além de questões técnicas, outros elementos começarão a ser avaliados com um olhar ainda mais crítico como, por exemplo, "liderança do treinador, respeito do grupo, envolvimento dos atletas com o projeto e competitividade nos jogos (deixar o máximo em campo)".

Em duas oportunidades, o presidente do clube de Salvador ressaltou sua contrariedade a troca constante de técnicos, chamando de "alívio a curto prazo" uma decisão que, em sua visão, "seria a mais fácil" e "aplaudida pela maioria da torcida".