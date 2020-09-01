Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Bahia elenca motivos para manutenção de Roger Machado

Guilherme Bellintani reagiu com uma série de postagens na sua rede social a movimentação na internet pedindo a saída do técnico do Esquadrão...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 09:52
Crédito: Divulgação
Em meio a sensação de insatisfação crescente que se apresenta por parte dos torcedores do Bahia sobre a sequência de Roger Machado no comando técnico, o presidente do clube, Guilherme Bellintani, se pronunciou através das redes sociais na última segunda-feira (31).
Em uma série de 10 postagens, o mandatário do clube elencou os motivos e ponderações feitas para decidir que o trabalho do atual treinador deve prosseguir.
Porém, Bellintani não deixou de pontuar que, além de questões técnicas, outros elementos começarão a ser avaliados com um olhar ainda mais crítico como, por exemplo, "liderança do treinador, respeito do grupo, envolvimento dos atletas com o projeto e competitividade nos jogos (deixar o máximo em campo)".
Em duas oportunidades, o presidente do clube de Salvador ressaltou sua contrariedade a troca constante de técnicos, chamando de "alívio a curto prazo" uma decisão que, em sua visão, "seria a mais fácil" e "aplaudida pela maioria da torcida".
Confira abaixo a série de postagens feitas pelo presidente do Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados