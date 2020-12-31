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Presidente do Atlético Nacional nega ter acordo com o Santos por dívida de contratação

Poucos dias após o presidente do Santos, Orlando Rollo, ter confirmado o acordo no caso Felipe Aguilar, o dirigente colombiano negou, em conversa com a Gazeta Esportiva. Confira!...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 16:54
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Poucas dias antes de entregar o cargo de presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rollo deu uma declaração anunciando um "acordo alinhado" com o Atlético Nacional pela dívida do Peixe por Felipe Aguilar, ex-Atlético Nacional-COL e atualmente no Athletico-PR. No entanto, em conversa com a Gazeta Esportiva, o presidente do time colombiano negou a aceitação. Confira!
O caso diz respeito à dívida que o Alvinegro possui com o time colombiano pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em janeiro de 2019. O valor da negociação foi estipulado em 2,2 milhões de dólares (por volta de R$ 11,4 milhões na cotação atual), porém, o Santos só pagou metade da quantia.
As parcelas atrasadas renderam ao Time da Vila Belmiro um débito de R$ 4 milhões e uma punição na Fifa, que impede que o clube registre novos jogadores desde outubro de 2020.
Segundo Rollo, a negociação está encaminhada para Andrés Rueda, que assume a presidência santista após a virada do ano. No entanto, em entrevista cedida ao jornal Gazeta Esportiva, o presidente do Atlético Nacional, Juan David Pérez, negou qualquer tipo de acordo com o clube paulista.
Além desse episódio, Orlando Rollo também confirmou um acordo com o Huachipato-CHI pelo caso do meia venezuelano Yeferson Soteldo, que também resultou na punição por parte da Fifa. O Santos ainda deve 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,1 milhões) ao clube chileno. As negociações ainda não foram concluídas e podem trazer mais problemas ao Peixe em 2021.

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