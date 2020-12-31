Presidente do Atlético Nacional nega ter acordo com o Santos por dívida de contratação

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Poucas dias antes de entregar o cargo de presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rollo deu uma declaração anunciando um "acordo alinhado" com o Atlético Nacional pela dívida do Peixe por Felipe Aguilar, ex-Atlético Nacional-COL e atualmente no Athletico-PR. No entanto, em conversa com a Gazeta Esportiva, o presidente do time colombiano negou a aceitação. Confira!

O caso diz respeito à dívida que o Alvinegro possui com o time colombiano pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em janeiro de 2019. O valor da negociação foi estipulado em 2,2 milhões de dólares (por volta de R$ 11,4 milhões na cotação atual), porém, o Santos só pagou metade da quantia.

As parcelas atrasadas renderam ao Time da Vila Belmiro um débito de R$ 4 milhões e uma punição na Fifa, que impede que o clube registre novos jogadores desde outubro de 2020.

Segundo Rollo, a negociação está encaminhada para Andrés Rueda, que assume a presidência santista após a virada do ano. No entanto, em entrevista cedida ao jornal Gazeta Esportiva, o presidente do Atlético Nacional, Juan David Pérez, negou qualquer tipo de acordo com o clube paulista.