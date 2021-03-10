Presidente do América-MG revela que Bruno Nazário não jogará pelo Botafogo na Copa do Brasil

Em entrevista à Rádio Brasil, o presidente do América-MG, Alencar Silveira, revelou que Bruno Nazário, do Botafogo, não entrará em campo na partida desta quarta-feira, contra o Moto Club, no estádio Castelão (MA), às 21h30, válida pela Copa do Brasil. O camisa 10 do Glorioso tem acordo encaminhado para defender o Coelho nesta temporada.+ Joel Carli rescinde com o Aldosivi e sacramenta retorno ao BotafogoNazário está emprestado ao Botafogo pelo Hoffenheim, da Alemanha, até junho de 2021. No entanto, a tendência é que o destino do meio-campista seja um novo empréstimo, ao América-MG, até o fim de 2021.