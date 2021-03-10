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Presidente do América-MG revela que Bruno Nazário não jogará pelo Botafogo na Copa do Brasil

Apesar de ter viajado ao Maranhão, o meio-campista tem acordo encaminhado para defender o Coelho...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 13:37

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 13:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em entrevista à Rádio Brasil, o presidente do América-MG, Alencar Silveira, revelou que Bruno Nazário, do Botafogo, não entrará em campo na partida desta quarta-feira, contra o Moto Club, no estádio Castelão (MA), às 21h30, válida pela Copa do Brasil. O camisa 10 do Glorioso tem acordo encaminhado para defender o Coelho nesta temporada.+ Joel Carli rescinde com o Aldosivi e sacramenta retorno ao BotafogoNazário está emprestado ao Botafogo pelo Hoffenheim, da Alemanha, até junho de 2021. No entanto, a tendência é que o destino do meio-campista seja um novo empréstimo, ao América-MG, até o fim de 2021.
Não haverá nenhum custo pela quebra do contrato de empréstimo de forma precoce para o Botafogo, que deixará o clube de General Severiano com 44 partidas disputadas e seis gols marcados.
Pelo Botafogo, Nazário disputou 46 partidas e marcou seis gols. No último jogo do Alvinegro Carioca, contra o Resende, o meio-campista contribui com duas assistências e uma pré-assistência (passe anterior à assistência).

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