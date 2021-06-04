Presidente da Juventus comenta sobre Superliga: 'Não foi golpe, mas um grito de alarme'

Em coletiva organizada pela Juventus pela despedida de Fabio Paratici, diretor esportivo da Velha Senhora, Andrea Agnelli, presidente do clube, criticou a Uefa por conta as ameaças realizadas aos clubes que seguem com a ideia da realização da Superliga Europeia.- A Superliga não foi uma tentativa de golpe de estado, mas sim um grito desesperado de alarme de um sistema que caminha para a insolvência. Os clubes buscaram diálogo e comunicação, mas a resposta foi de fechamento total, com declarações arrogantes que exerceram pressões indevidas e com pedidos de exclusão de três clubes que não queriam desistir. Não é com esse comportamento que o futebol se reforma.