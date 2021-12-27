Presidente da federação da Polônia confirma que Paulo Sousa pediu para rescindir e dá prazo para definição

A direção do Flamengo já tem o acerto com o técnico Paulo Sousa dado como certo, mas o presidente da federação da Polônia - cuja seleção é comandada pelo português - ainda não vê como definida a saída do treinador. Em entrevista ao portal local TVP Sport, Cezary Kulesza falou sobre a atual situação.O presidente da federação confirmou que Paulo Sousa pedir a rescisão do contrato com a seleção da Polônia e deu prazo de dois dias para a resolução.

- Nada mudou desde ontem. No domingo, o treinador me ligou e disse que gostaria de rescindir o contrato atual. Eu recusei. Eu disse que isso nos coloca em uma posição difícil antes dos play-offs. O prosseguimento da conversa decorreu de tal forma que o treinador nos pediu que esperássemos um ou dois dias, deixemos cada um de nós refletir sobre este assunto e voltaremos à conversa - disse Cezary Kulesza na linha telefônica para "Noite Esportiva".

Os play-offs citados por Cezary são em referência à partida entre Polônia e Rússia, a ser realizado no dia 24 de março, pela semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022. A fase é disputada em jogo único.