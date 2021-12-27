Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente da federação da Polônia confirma que Paulo Sousa pediu para rescindir e dá prazo para definição
futebol

Presidente da federação da Polônia confirma que Paulo Sousa pediu para rescindir e dá prazo para definição

Treinador português está com acerto encaminhado para dirigir o Flamengo em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 20:01

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 20:01

A direção do Flamengo já tem o acerto com o técnico Paulo Sousa dado como certo, mas o presidente da federação da Polônia - cuja seleção é comandada pelo português - ainda não vê como definida a saída do treinador. Em entrevista ao portal local TVP Sport, Cezary Kulesza falou sobre a atual situação.O presidente da federação confirmou que Paulo Sousa pedir a rescisão do contrato com a seleção da Polônia e deu prazo de dois dias para a resolução.
- Nada mudou desde ontem. No domingo, o treinador me ligou e disse que gostaria de rescindir o contrato atual. Eu recusei. Eu disse que isso nos coloca em uma posição difícil antes dos play-offs. O prosseguimento da conversa decorreu de tal forma que o treinador nos pediu que esperássemos um ou dois dias, deixemos cada um de nós refletir sobre este assunto e voltaremos à conversa - disse Cezary Kulesza na linha telefônica para "Noite Esportiva".
Os play-offs citados por Cezary são em referência à partida entre Polônia e Rússia, a ser realizado no dia 24 de março, pela semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022. A fase é disputada em jogo único.
Crédito: PauloSousatemcontratovigentecomaseleçãodaPolônia(Foto:VicenzoPinto/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados