Presidente da CBF sai em defesa da arbitragem: 'Campeão do Brasil se consagrou dentro das quatro linhas'

No discurso que abriu a cerimônia do "Prêmio Brasileirão", o presidente da CBF Rogério Caboclo saiu em defesas dos árbitros brasileiros, reforçando que não houve prejuízo ou benefício a qualquer clube ao longo da disputa da Série A, legitimando o bicampeonato conquistado pelo Flamengo nesta quinta-feira.- Não existe clube prejudicado, favorecido. Porque se existe uma classe justa isenta e que eu aposto e que pertence ao time da CBF é a classe da arbitragem. São profissionais que merecem todo nosso respeito. Os árbitros do Brasil não erram mais que o árbitro de qualquer lugar do mundo. Por isso eu tenho a honra de dizer que o campeão do Brasil se consagrou dentro das 4 linhas.Rogério Caboclo abriu a cerimônia e falou por cerca de 35 minutos. Em seu discurso, o mandatário, além de defender os árbitros brasileiros, ressaltou o fato da entidade ter mantido e realizado todas as competições previamente agendadas para o ano de 2020, apesar dos impactos da pandemia da Covid-19.Rogério Caboclo também rebateu os questionamentos feitos sobre o calendário brasileiro, muitas vezes criticados por técnicos e jogadores dos clubes nacionais. O mandatário ressaltou a responsabilidades dos clubes.