Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues propõe perda de pontos a clubes em casos de racismo

Após inúmeros casos de racismo no futebol sul-americano recentemente, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decidiu propor à Conmebol punições mais severas como a retirada de pontos. Segundo o "ge", a entidade brasileira vai enfiar um ofício ao órgão da América do Sul nesta sexta-feira. - Não concordo com apenas multa financeira ao clube que tiver um torcedor racista. Não se combate a discriminação apenas aumentando a multa. Tem que ser de forma mais dura. O clube precisa sofrer uma punição esportiva. Quero que o time do torcedor identificado cometendo um ato racista perca pelo menos um ponto na tabela do campeonato. Só assim acredito que vamos pacificar os estádios - declarou Ednaldo Rodrigues.

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Na semana passada, depois de uma semana marcada por pelo menos quatro casos de racismo contra clubes brasileiros na Copa Libertadores, a Conmebol afirmou que iria ser mais rigorosa. A entidade, entretanto, não citou quais medidas iria tomar.

- O clube tem que ser punido por não ter conseguido educar o torcedor que entra no seu estádio. Com a punição esportiva ao clube, conseguimos envolver o torcedor nesta luta antirracista. O torcedor seria um fiscal contra o preconceito na arquibancada - completou o presidente da CBF.

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Além de tentar mudanças junto à Conmebol, Ednaldo Rodrigues declarou que irá implementar novas sanções em casos que acontecerem no Brasil. Como o regulamente de competições de 2022 já foi aprovado, as medidas deverão ficar para 2023.

- Quero propor uma ampla discussão aqui no Brasil para a próxima temporada. Vou pedir a perda de pelo menos um ponto a partir do ano que vem. Essa discussão vai ser boa para ver quem realmente quer combater o racismo no futebol - citou.