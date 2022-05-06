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Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues propõe perda de pontos a clubes em casos de racismo

Dirigente declara que equipe que tiver um torcedor cometendo atos de injúria racial deve perder pelo menos um ponto. Casos têm crescido no futebol sul-americano...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 12:29
Após inúmeros casos de racismo no futebol sul-americano recentemente, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decidiu propor à Conmebol punições mais severas como a retirada de pontos. Segundo o "ge", a entidade brasileira vai enfiar um ofício ao órgão da América do Sul nesta sexta-feira. - Não concordo com apenas multa financeira ao clube que tiver um torcedor racista. Não se combate a discriminação apenas aumentando a multa. Tem que ser de forma mais dura. O clube precisa sofrer uma punição esportiva. Quero que o time do torcedor identificado cometendo um ato racista perca pelo menos um ponto na tabela do campeonato. Só assim acredito que vamos pacificar os estádios - declarou Ednaldo Rodrigues.
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Na semana passada, depois de uma semana marcada por pelo menos quatro casos de racismo contra clubes brasileiros na Copa Libertadores, a Conmebol afirmou que iria ser mais rigorosa. A entidade, entretanto, não citou quais medidas iria tomar.
- O clube tem que ser punido por não ter conseguido educar o torcedor que entra no seu estádio. Com a punição esportiva ao clube, conseguimos envolver o torcedor nesta luta antirracista. O torcedor seria um fiscal contra o preconceito na arquibancada - completou o presidente da CBF.
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Além de tentar mudanças junto à Conmebol, Ednaldo Rodrigues declarou que irá implementar novas sanções em casos que acontecerem no Brasil. Como o regulamente de competições de 2022 já foi aprovado, as medidas deverão ficar para 2023.
- Quero propor uma ampla discussão aqui no Brasil para a próxima temporada. Vou pedir a perda de pelo menos um ponto a partir do ano que vem. Essa discussão vai ser boa para ver quem realmente quer combater o racismo no futebol - citou.
Crédito: EdnaldoRodriguesfoieleitocomopresidentedaCBFnofimdemarço(Foto:ThaisMagalhães/CBF

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