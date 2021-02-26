Presidente da Atalanta critica arbitragem de jogo contra o Real Madrid: 'Foi vergonhoso'

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

O presidente da Atalanta, Antonio Percassi, segue inconformado com a derrota para o Real Madrid pela Champions League. Em entrevista à “La Gazzetta dello Sport”, o mandatário voltou a atacar novamente a arbitragem como um dos principais fatores para a vitória merengue em Bérgamo na última quarta-feira.- Foi um choque, tive calafrios quando vi o árbitro mostrar o cartão vermelho. Foi vergonhoso, uma injustiça gravíssima. Houve submissão e favorecimento para a equipe mais importante, no papel e na história.

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Percassi citou algumas situações em que o juiz da partida não adotou o mesmo critério que utilizou na expulsão de Freuler no início da primeira etapa.

- Houve faltas de Nacho e Modric que deveriam ser advertidos e nada. E Casemiro? O árbitro ia advertir, se lembrou que já havia dado (cartão) amarelo e pensou duas vezes, dizendo não sei o que. Tudo é contra a Atalanta. Ou não é apto para uma partida de Champions ou é submisso.