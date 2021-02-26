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Presidente da Atalanta critica arbitragem de jogo contra o Real Madrid: 'Foi vergonhoso'

Antonio Percassi ainda está enfurecido por expulsão de Freuler no primeiro tempo do duelo válido pela Champions League. Mandatário acredita em virada na Espanha...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 12:32
Crédito: TIZIANA FABI / AFP
O presidente da Atalanta, Antonio Percassi, segue inconformado com a derrota para o Real Madrid pela Champions League. Em entrevista à “La Gazzetta dello Sport”, o mandatário voltou a atacar novamente a arbitragem como um dos principais fatores para a vitória merengue em Bérgamo na última quarta-feira.- Foi um choque, tive calafrios quando vi o árbitro mostrar o cartão vermelho. Foi vergonhoso, uma injustiça gravíssima. Houve submissão e favorecimento para a equipe mais importante, no papel e na história.
> Veja a tabela da Champions League
Percassi citou algumas situações em que o juiz da partida não adotou o mesmo critério que utilizou na expulsão de Freuler no início da primeira etapa.
- Houve faltas de Nacho e Modric que deveriam ser advertidos e nada. E Casemiro? O árbitro ia advertir, se lembrou que já havia dado (cartão) amarelo e pensou duas vezes, dizendo não sei o que. Tudo é contra a Atalanta. Ou não é apto para uma partida de Champions ou é submisso.
Apesar da derrota por 1 a 0 na Itália, o presidente segue confiante na classificação e a Atalanta joga em Madri no próximo dia 16 de março. Até o duelo de volta, a equipe de Gasperini tem quatro confrontos importantes pelo Campeonato Italiano contra Sampdoria, Crotone, Inter de Milão e Spezia.

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