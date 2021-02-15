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Presidente comenta marca e reforça desejo de ter Arrascaeta e Gabigol no Flamengo 'por muitos anos'

Rodolfo Landim ressaltou marca alcançada pela dupla no domingo, contra o Corinthians: Gabigol e Arrascaeta entraram em campo pela 100ª vez com o Manto...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 20:05

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 20:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dois dos jogadores mais decisivos do Flamengo nas últimas temporadas, Gabriel Barbosa e Giorgian De Arrascaeta chegaram aos seus 100º jogos com o Manto no último domingo, quando o time venceu o Corinthians por 2 a 1. No que depender do presidente Rodolfo Landim, a dupla seguirá dando alegrias à Nação por muitos anos.
- Chegaram e foram apresentados juntos, e estão completando 100 jogos juntos. Foram fundamentais para toda a campanha vitoriosa do Flamengo no ano de 2019 e no ano de 2020. Jogadores excepcionais, ídolos da torcida. Parabéns. Que fiquem aqui por muitos anos e dando alegrias à torcida - afirmou o presidente Rodolfo Landim, em entrevista ao canal do Flamengo.Após atuar em 2019 no Flamengo por empréstimo, Gabigol foi comprado junto à Inter de Milão, da Itália, e assinou com o Rubro-Negro até o fim de 2024. Já o meia Arrascaeta, que veio ao clube após negociação com o Cruzeiro, é um dos poucos titulares de 2019 que não teve o vínculo estendido após as conquistas do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. O contrato de Arrascaeta com o clube é válido até 2023.

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