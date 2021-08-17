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Preservado por Pintado, goleiro João Paulo apresenta números expressivos no Brasileirão

Jovem de apenas 20 anos é destaque em diversos aspectos entre todos os atletas da posição...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 18:24
Crédito: Jogador de 20 anos de idade estreou nessa temporada como profissional (André Moreira
Opção no banco da Chapecoense na última segunda-feira (16), no empate por 1 a 1 diante do América-MG pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro João Paulo realizou 17 jogos na temporada, 13 deles pela elite do futebol brasileiro. O jovem briga na parte de cima em diversas estatísticas relevantes mas foi preservado pelo técnico Pintado na última rodada.
Até o início da última rodada que se encerrou na segunda-feira, João era o segundo goleiro com o maior número de defesas por jogo no Brasileirão (3,5). Empatado com Gabriel Chapecó (Grêmio) e atrás apenas de Daniel (Internacional – 3,7). Além disso o atleta possuía o sexto melhor rating entre todos os goleiros do campeonato (6,79).
O jogador também tem outros números interessantes. Ele é o primeiro com o maior número de chutes sofridos no Brasileirão (69), e o sexto com o maior número de defesas no campeonato brasileiro (48). Estatística liderada pelo Cássio (Corinthians) com 53. Do total de chutes que levou na temporada, incluindo os quatro jogos do catarinense, João tem uma porcentagem de defesas 72,73%. Os dados foram obtidos através das plataformas Sofascore e Wyscout.
Formado nas categorias de base, João é um ativo do clube. O jogador de 20 anos tem contrato com a Chapecoense até dezembro de 2024 e a multa contratual é de R$ 12 milhões para o mercado interno e 12 milhões de euros para o mercado externo.

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