Presente nos três anos de Campello, Castan vê 'semente plantada' e evolução na estrutura do Vasco

Crédito: Leandro Castan é um dos jogadores mais experientes do time cruz-maltino (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Um dos jogadores há mais tempo no elenco do Vasco, Leandro Castan chegou ao Vasco em 2018, poucos meses depois do início da gestão de Alexandre Campello. O presidente vai encerrando os três anos de mandato e o capitão de quase todo este tempo avalia que a grande mudança no clube, relativa ao time, foi a estrutura para treinos.- Posso falar o que eu vivi nesses anos em que estou aqui. Estruturalmente, acho que teve uma mudança muito grande, principalmente no que se diz sobre o CT. É uma mudança muito grande em relação a onde treinávamos, onde fazíamos nossas coletivas, no sol - entende o zagueiro.

O Vasco treina, atualmente, no CT do Almirante, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste. No início da gestão Campello, as atividades deixaram de ocorrer em São Januário e passaram para o CT das Vargens, em Vargem Pequena, posteriormente rebatizado também de CT do Almirante.

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Diferentemente do espaço erguido pelo com doações de torcedores, o primeiro CT do Almirante era alugado, e tinha infraestrutura menor do que a já existente. O clube, neste ponto, efetivamente evoluiu. Os resultados em campo mudaram pouco. Tanto que Castan faz um mea-culpa.