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Presente nas vitórias do Flamengo no BR-20, César pode ter nova chance como titular; veja o aproveitamento!

Com Diego Alves em tratamento de lesão no ombro esquerdo, o camisa 37 pode ganhar oportunidade no time principal do Flamengo diante do Bahia, em Salvador, nesta quarta...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O início do Flamengo no Campeonato Brasileiro vem sendo turbulento, mas há indícios da evolução do time sob o comando de Domènec Torrent e uma curiosidade que pode animar os rubro-negros mais supersticiosos na véspera do jogo contra o Bahia, em Salvador. O goleiro César esteve presente nas duas vitórias do time neste torneio e, com a lesão de Diego Alves, deve ter nova chance entre os titulares em Pituaçu visando de manter o bom retrospecto.
Confirmada a ausência do camisa 1, César fará seu segundo jogo como titular neste Brasileirão. Foi assim contra o Coritiba, no Couto Pereira, quando o Flamengo conquistou a primeira vitória no campeonato. O camisa 37 ainda disputou outros dois jogos neste torneio, saindo do banco contra o Santos, 1 a 0 no último domingo, e contra o Atlético-GO - revés por 3 a 0 em 12 de agosto. Nestas duas oportunidades César entrou em campo com o placar já definido.
Logo após o triunfo na Vila Belmiro, o titular Diego Alves reforçou a confiança em César, com quem disputa posição há algumas temporadas. O reserva, formado no Ninho do Urubu, também conta com a confiança do preparador de goleiros Wagner Miranda, membro fixo da comissão técnica do Rubro-Negro.
Antes de embarcar para Salvador, onde enfrenta o Bahia nesta quarta às 20h30, o elenco do Flamengo ainda treina no Ninho do Urubu nesta terça. O técnico Domènec Torrent poderá realizar os ajustes visando o confronto e observar a condição de Diego Alves, que iniciou tratamento na segunda-feira.César em ação nesta temporada
4 jogos como titular, com quatro vitórias (Boavista, Cabofriense, Portuguesa e Coritiba) e três gols sofridos.
2 partidas saindo do banco, com uma vitória, uma derrota e nenhum gol sofrido - Entrou contra o Atlético-GO e Santos já com o placar definido.
A participação do camisa 37 em 2019
11 Jogos como titular (seis no Brasileirão, um na Libertadores e quatro pelo Carioca), com quatro vitórias, seis empates, uma derrota e 11 gols sofridos.
Uma partida saindo do banco, com uma derrota e nenhum gol sofrido. Entrou contra a LDU (EQU) - derrota por 2 a 1 na Libertadores - com o placar definido.

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