Presença de área e determinação: conheça o atacante Zé Vitor, provável reforço do Vasco para a Série B

O Vasco segue ativo no mercado nas semanas que antecedem a estreia na Série B do Brasileirão. Como a CBF estipulou que a janela de transferência do primeiro semestre fechará no dia 12, o clube carioca busca no mercado opções e está de olho em destaques dos Estaduais. Entre eles, está o atacante Zé Vitor, do Marcílio Dias, que tem nove gols no Campeonato Catarinense e está próximo de ser anunciado.Para analisar o momento e as características do atleta, o Lance! conversou com dois jornalistas que acompanham de perto a equipe catarinense do Gigantão das Avenidas. Cacá Oliveira, do site Esporte Campeão e da rádio Univali FM, de Itajaí, e Polidoro Júnior, da Agência de Notícias catarinense Mix Mídia.

Revelado pelo Tubarão, Zé Vitor começou sua carreira no futsal como pivô, sempre próximo do gol adversário. Natural de Paulo Afonso, interior da Bahia, o jogador foi parceiro de ataque de Getúlio, que hoje integra o elenco cruz-maltino, tanto no futsal, como no futebol de campo. Antes de assinar com o Marcílio Dias, ele teve uma experiência no IK Frej Täby, da Suécia, e na última temporada foi emprestado ao Ituano.

Na equipe catarinense, encantou a torcida com a presença de área e se tornou o terceiro maior artilheiro do século XXI com 22 gols (nove deles em 2022), atrás apenas de Schwenck (27) e Leandro Branco (32), segundo levantamento do portal Esporte Campeão. No ano, estufou a rede em nove oportunidades, sendo vice-artilheiro Estadual - Alex Sandro, do finalista Brusque, está à frente com 10 tentos.

- Ele é finalizador. Centroavante, camisa 9. Tinha dificuldades quando saia da área. Melhorou muito nesse quesito inclusive. Não teve lesão. Ano passado foi emprestado para o Ituano e participou da campanha do título da Série C, mas como reserva. Aqui no Marcílio ele virou referencia. Torcida adora ele. Inclusive uma informação legal, ele se tornou o 3º maior artilheiro do século do Marcílio - revelou Cacá Oliveira.

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O centroavante chegou ao Marcílio Dias em 2020 e por pouco não conseguiu o acesso à Série C. A equipe foi eliminada pelo Altos-PI no confronto decisivo. Para o jornalista, a torcida do Vasco pode esperar um jogador muito determinado em campo, sendo uma aposta, na grande chance de sua carreira.

- O titular é o Raniel. Mas o torcedor do Vasco pode esperar um jogador determinado e com raça, foi isso que ele sempre demonstrou no Marcílio. É artilheiro. Será a primeira oportunidade em um time grande. Pode ser a grande chance da carreira dele - disse.

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Na última temporada, o Vasco sofreu por causa da fragilidade física e técnica de seu elenco. A Série B costuma ser uma competição muito intensa fisicamente, com muita disputa, e Zé Vitor pode trazer isso lá na frente, segundo o jornalista Polidoro Júnior.

- Zé Vitor é um atacante literalmente de área. Ele mira o gol constantemente. Não é um atacante que sai da área para tabelas com os homens de meio de campo ou quem se aproxima. Um jogador bem agudo, forte fisicamente. Um jogador perigoso. Você sabe que se tocar a bola nele algo bom irá acontecer. Acredito que ele tenha característica para jogar no Vasco. Vai depender do trabalho do técnico com os homens de frente - analisou, e emendou:

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- Mas é um jogador que pode ser útil na Série B. Tem características ofensivas, de luta, qualidade no toque final. E tem a cara da Série B que é de muita raça, confronto, disputa. Acho que se ele for para o Vasco, vai se dar bem. É um jogador focado, se lesiona pouco. Você sabe que com ele em campo sempre algo de bom irá produzir. Acho que ele vai vestir a camisa do Vasco e trazer alegria ao torcedor - finalizou.