Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presença da 777, força da torcida e transições ofensivas: veja o que observar do Vasco no clássico
futebol

Presença da 777, força da torcida e transições ofensivas: veja o que observar do Vasco no clássico

Equipe precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na decisão do Carioca. Velocidade na saída de bola, marcação e a estratégia de Zé Ricardo merecem atenção...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 10:00

Publicado em 20 de Março de 2022 às 10:00

Depois de perder o primeiro jogo, na última quarta, o Vasco volta a campo neste domingo, contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pelo duelo de volta das semifinais do Carioca. O Cruz-Maltino, que precisa vencer por dois gols de diferença, contou com a presença da torcida no último treino, em São Januário. Uma linda festa diante dos sócios da 777 Partners, que pretende comprar 70% da SAF vascaína.ara o jogo deste domingo, Zé Ricardo não poderá contar com Ulisses, Sarrafiore e Getúlio lesionados, e Matheus Barbosa é dúvida, pois sentiu dores na panturrilha esquerda e desfalcou a equipe na quarta. O atacante Figueiredo pode ter uma oportunidade, já que entrou bem no primeiro jogo. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Rubro-negro.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Força da torcida: No treino que antecedeu o jogo, o Vasco contou com o apoio de seus torcedores, que compareceram em São Januário. Eufóricos, eles ecoaram cânticos famosos e incentivaram a equipe durante a atividade. O treinamento também teve presença de sócios da 777 Partners, empresa norte-americana que pretende comprar 70% da SAF vascaína.
- Presença de sócios da 777 Partners: Como aconteceu nos últimos treinos, alguns representantes da empresa norte-americana estarão no Maracanã assistindo à partida. Mesmo com a SAF ainda precisando ser aprovada por Sócios e Assembleia Geral, os sócios vieram ao Rio de Janeiro acompanhar de perto a estrutura e os trâmites burocráticos.
- Transições ofensivas: Um dos grandes problemas do time cruz-maltino desde o início da temporada é a lentidão nas saídas de bola. No último jogo, Zé Ricardo apostou em esperar e explorar os contra-ataques, porém a equipe não teve velocidade para sair e pegar o adversário desprotegido. Neste domingo, o Gigante da Colina não pode esperar e tem que ter mais qualidade para incomodar o rival com mais frequência.
- Estratégia montada: Apesar da diferença de investimento e qualidade dos elencos, o futebol reserva surpresas dentro de campo. O Vasco precisa ser certeiro no estilo de jogo proposto e errar o mínimo possível. Como disse o goleiro Thiago Rodrigues, jogos grandes, muitas das vezes, são decididos nos detalhes, e o time precisa ser mais competitivo e surpreender o rival - como aconteceu em 2021.
Eficiência do ataque: Em um jogo decisivo em que precisa vencer por dois gols de diferença, o sistema ofensivo do Vasco precisa ser letal. Não há espaço para gols perdidos ou vacilos nas finalizações. A criação, tabelas e triangulações precisam ser eficientes, assim como aquele que terá a função de colocar a bola para dentro.
Crédito: TorcidadoVascocompareceuaoúltimotreinodoVascoantesdoclássicodestedomingo(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados