Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Preparem as placas': Gabigol retorna para o jogo contra o Atlético-MG; veja os relacionados do Flamengo
futebol

'Preparem as placas': Gabigol retorna para o jogo contra o Atlético-MG; veja os relacionados do Flamengo

Camisa 9 não joga uma partida desde o dia 30 de setembro; por outro lado, Rubro-Negro seguirá sem Rodrigo Caio, Arrascaeta e Diego...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 13:39

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:39

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A delegação do Flamengo que embarcará em instantes para Belo Horizonte , para o jogo contra o Atlético-MG, contará com um atleta que estava há há mais de um mês sem jogar. Trata-se de Gabigol, presente na lista de relacionados de Domènec Torrent, divulgada neste sábado, após o treino no Ninho do Urubu. Na relação de 23 nomes, não constam os de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Diego, ainda lesionados e desfalques do Rubro-Negro. Em contrapartida, Dome poderá contar com Thiago Maia e Willian Arão novamente, uma vez que a dupla de volantes estava suspensa na última rodada - derrota para o São Paulo.
Ainda sobre Gabigol: o camisa 9 não entrava em desde o dia 30 de setembro, quando atuou por 45 minutos na vitória sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores. Durante o confronto, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e, desde então, vinha tratando o local. Na última quinta-feira, voltou a treinar integralmente com o grupo, além de avisar:
- Que preparem as placas - postou Gabigol, no Twitter, em alusão às comemorações de gol com os cartazes ("Hoje tem gol do Gabigol").
O jogo deste domingo será contra o Atlético-MG, às 18h, no Mineirão e pela 20ª rodada do Brasileirão.
OS RELACIONADOS DO FLAMENGO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados