'Preparem as placas': Gabigol retorna para o jogo contra o Atlético-MG; veja os relacionados do Flamengo

A delegação do Flamengo que embarcará em instantes para Belo Horizonte , para o jogo contra o Atlético-MG, contará com um atleta que estava há há mais de um mês sem jogar. Trata-se de Gabigol, presente na lista de relacionados de Domènec Torrent, divulgada neste sábado, após o treino no Ninho do Urubu. Na relação de 23 nomes, não constam os de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Diego, ainda lesionados e desfalques do Rubro-Negro. Em contrapartida, Dome poderá contar com Thiago Maia e Willian Arão novamente, uma vez que a dupla de volantes estava suspensa na última rodada - derrota para o São Paulo.