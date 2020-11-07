'Preparem as placas': Gabigol retorna para o jogo contra o Atlético-MG; veja os relacionados do Flamengo

A delegação do Flamengo que embarcará em instantes para Belo Horizonte , para o jogo contra o Atlético-MG, contará com um atleta que estava há há mais de um mês sem jogar. Trata-se de Gabigol, presente na lista de relacionados de Domènec Torrent, divulgada neste sábado, após o treino no Ninho do Urubu. Na relação de 23 nomes, não constam os de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Diego, ainda lesionados e desfalques do Rubro-Negro. Em contrapartida, Dome poderá contar com Thiago Maia e Willian Arão novamente, uma vez que a dupla de volantes estava suspensa na última rodada - derrota para o São Paulo.
Ainda sobre Gabigol: o camisa 9 não entrava em desde o dia 30 de setembro, quando atuou por 45 minutos na vitória sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores. Durante o confronto, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e, desde então, vinha tratando o local. Na última quinta-feira, voltou a treinar integralmente com o grupo, além de avisar:
- Que preparem as placas - postou Gabigol, no Twitter, em alusão às comemorações de gol com os cartazes ("Hoje tem gol do Gabigol").
O jogo deste domingo será contra o Atlético-MG, às 18h, no Mineirão e pela 20ª rodada do Brasileirão.
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