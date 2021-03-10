Preparador físico Reverson Pimentel deixa o Bragantino para acertar com o Grêmio

Crédito: Profissional de 39 anos de idade passou por outros clubes importantes no país (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Aos 39 anos de idade, o preparador físico Reverson Pimentel está a caminho de acrescentar mais um clube de expressão no futebol brasileiro ao seu currículo. Isso porque, tanto segundo o Bragantino como o Grêmio, o profissional está de saída do clube paulista com destino ao Imortal.>Paulistão, Gauchão, Libertadores... confira a tabela dos principais torneios!Além da equipe de Bragança, Reverson tem no histórico trabalhos em equipes como Bahia, Ceará, Criciúma, Goiás, Grêmio Barueri, Joinville, Mogi Mirim e Vitória.

- O Grêmio fez a dispensa ontem, e agradece ao Márcio Meira, que não está mais conosco. Contratamos o Reverson Pimentel, do Bragantino, que chegará durante a semana. É uma situação que está definida, acertada, e já comunicada ao clube. Aguardamos apenas a liberação para que ele inicie o trabalho na preparação física do Grêmio - disse o presidente Romildo Bolzan em entrevista na última terça-feira (10).

Por parte do Braga, além de confirmar a saída de Reverson, o clube também informou que um dos integrantes da comissão fixa do clube, Fred Pozzebon, assumirá a preparação física da equipe.