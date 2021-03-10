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Preparador físico Reverson Pimentel deixa o Bragantino para acertar com o Grêmio

Profissional teve sua mudança de ares confirmada por ambas as partes com Marcio Meira deixando o clube gaúcho e Fred Pozzebon assumindo funções no Braga...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 14:57
Crédito: Profissional de 39 anos de idade passou por outros clubes importantes no país (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Aos 39 anos de idade, o preparador físico Reverson Pimentel está a caminho de acrescentar mais um clube de expressão no futebol brasileiro ao seu currículo. Isso porque, tanto segundo o Bragantino como o Grêmio, o profissional está de saída do clube paulista com destino ao Imortal.>Paulistão, Gauchão, Libertadores... confira a tabela dos principais torneios!Além da equipe de Bragança, Reverson tem no histórico trabalhos em equipes como Bahia, Ceará, Criciúma, Goiás, Grêmio Barueri, Joinville, Mogi Mirim e Vitória.
- O Grêmio fez a dispensa ontem, e agradece ao Márcio Meira, que não está mais conosco. Contratamos o Reverson Pimentel, do Bragantino, que chegará durante a semana. É uma situação que está definida, acertada, e já comunicada ao clube. Aguardamos apenas a liberação para que ele inicie o trabalho na preparação física do Grêmio - disse o presidente Romildo Bolzan em entrevista na última terça-feira (10).
Por parte do Braga, além de confirmar a saída de Reverson, o clube também informou que um dos integrantes da comissão fixa do clube, Fred Pozzebon, assumirá a preparação física da equipe.
No caso da equipe de Porto Alegre, o próximo compromisso na temporada será diante do Ayacucho-PER nessa quarta-feira (10) às 21h30 (de Brasília) na Arena. Para o Massa Bruta, o desafio seguinte na temporada será contra o Santo André no domingo (14) às 19h30 no Nabi Abi Chedid.

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