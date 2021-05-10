Preparador físico fala em criar 'grupo vencedor' no Botafogo: 'Não é só jogar futebol, precisa de algo a mais'

Crédito: Reprodução/BotafogoTV

Com um começo de temporada irregular, o Botafogo tenta juntar os cacos e corre contra o tempo para chegar à Série B, que se inicia no fim de maio, preparado. Antes da vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela semifinal da Taça Rio, o preparador físico Roger Gouveia deu um discurso aos jogadores falando sobre criar um grupo vencedor.

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- Não é só jogar futebol. Nunca vai ser só jogar futebol. Fizemos três semanas muito boas de treinamento, fizemos tudo dentro do campo. Deus deu para vocês o dom de jogar futebol, vocês têm o dom de jogar futebol. Onde que eu quero chegar? Um grupo que é construído para grandes conquistas não joga só futebol, precisa de algo mais - afirmou Roger, como foi visto em vídeo publicado pela "BotafogoTV".

Para o preparador físico, os jogadores não podem se acomodar apenas a chegar no clube, treinar e jogar. Roger afirmou que o grupo começa a vencer pelas atitudes que são feitas fora de campo.

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- É companheirismo, amizade, conhecer o companheiro, precisa saber do que o clube é construído. Isso são características de grupo vencedor. É muito pouco para mim chegar e só dar um treino, é muito pouco para mim. A oportunidade está nas nossas mãos, temos a partir de hoje a oportunidade de construir um grupo vencedor - completou.