Preparador físico do Corinthians explica como pretende buscar melhora da performance do elenco

No início da última semana, o Corinthians anunciou seu novo preparador físico, Flávio de Oliveira, que já passou pelo clube em 2009. Sua chegada se deu após a saída de Anselmo Sbragia, que foi para o Cruzeiro. O profissional já foi integrado à comissão técnica com a missão de aperfeiçoar a performance do elenco, especialmente em uma semana sem jogos, só para treinamentos.Após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quarta-feira, o Timão passou a ter um período de seis dias para descanso e treinos, já que a partida foi antecipada para o meio de semana e o próximo compromisso será apenas na próxima quarta-feira, diante do América-MG, pela Copa do Brasil. Oportunidade rara para colocar a preparação física dos atletas em dia.

- Em um calendário difícil e complicado como é o brasileiro, ainda mais neste ano com a situação da Covid, quando a gente "acha" uma semana para trabalhar, a gente tem que aproveitar e o aproveitar não é sobrecarregar, não é fazer demais, fazer de menos, é ter equilíbrio - explicou o preparador físico.Segundo Flávio, a busca por melhorar a performance do elenco não acontece por conta dos resultados, mas por ser um objetivo constante no clube, não só na questão física, mas também técnica, tática e psicológica. Nesses momentos, o que ajuda é ter vindo de uma vitória, pois o trabalho fica mais leve.

- O foco é sempre melhorar a performance, a gente sempre tem ajustes a fazer, independente da situação, ou na derrota, ou na vitória, a gente tem que ter cuidado e sempre ser crítico em todos os momentos, então o ajuste que tem que ser feito em qualquer situação é melhorar a performance. A gente sabe da grandeza do Corinthians, a grandeza da nossa responsabilidade, também da importância de a gente estar brigando lá em cima, então sempre pensando em melhorar, em crescer - ponderou antes de completar