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Preparador físico do Corinthians explica como pretende buscar melhora da performance do elenco

Flávio de Oliveira, que chegou ao clube no inicio da última semana, quer aproveitar período sem jogos para aperfeiçoar o treinamento dos atletas e encontrar equilíbrio na preparação...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 14:35
No início da última semana, o Corinthians anunciou seu novo preparador físico, Flávio de Oliveira, que já passou pelo clube em 2009. Sua chegada se deu após a saída de Anselmo Sbragia, que foi para o Cruzeiro. O profissional já foi integrado à comissão técnica com a missão de aperfeiçoar a performance do elenco, especialmente em uma semana sem jogos, só para treinamentos.Após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quarta-feira, o Timão passou a ter um período de seis dias para descanso e treinos, já que a partida foi antecipada para o meio de semana e o próximo compromisso será apenas na próxima quarta-feira, diante do América-MG, pela Copa do Brasil. Oportunidade rara para colocar a preparação física dos atletas em dia.
- Em um calendário difícil e complicado como é o brasileiro, ainda mais neste ano com a situação da Covid, quando a gente "acha" uma semana para trabalhar, a gente tem que aproveitar e o aproveitar não é sobrecarregar, não é fazer demais, fazer de menos, é ter equilíbrio - explicou o preparador físico.Segundo Flávio, a busca por melhorar a performance do elenco não acontece por conta dos resultados, mas por ser um objetivo constante no clube, não só na questão física, mas também técnica, tática e psicológica. Nesses momentos, o que ajuda é ter vindo de uma vitória, pois o trabalho fica mais leve.
- O foco é sempre melhorar a performance, a gente sempre tem ajustes a fazer, independente da situação, ou na derrota, ou na vitória, a gente tem que ter cuidado e sempre ser crítico em todos os momentos, então o ajuste que tem que ser feito em qualquer situação é melhorar a performance. A gente sabe da grandeza do Corinthians, a grandeza da nossa responsabilidade, também da importância de a gente estar brigando lá em cima, então sempre pensando em melhorar, em crescer - ponderou antes de completar
- Isso é o que a gente está passando para o atleta, também o aspecto anímico também neste momento é muito bom você ter vitória, ter alegria para trabalhar, que é gostoso você trabalhar leve, porque trabalhar pesado é muito ruim, então essa semana de trabalho a gente está vendo essa situação, melhorar performance em todos os sentidos, técnico, tático, físico, psicológico, de grupo, de unidade, para a gente seguir juntos e terminar bem o ano.

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