Preparador e médico do Fluminense comemoram convocação para acompanhar a Seleção em Tóquio

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Além do zagueiro Nino, o Fluminense terá mais dois representantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O preparador físico Marcos Seixas e o médico Marco Antonio Azizi também foram chamados pela CBF para fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Ao site oficial, a dupla comemorou.

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- É uma sensação de realização. Tanto para os profissionais que trabalham na comissão técnica quanto para os jogadores, eu acredito que o sentimento seja o mesmo. É conseguir chegar em seu estágio máximo, que é ser convocado para uma seleção e ainda ter a oportunidade de participar de uma Olimpíada. Todos falam em sonho olímpico para os atletas, mas também é para os profissionais, para quem trabalha por trás, fazendo a preparação. A expectativa é muito grande e a realização de um grande sonho - disse Marcos Seixas.

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Esta será a segunda Olimpíada do preparador físico na carreira. Marcos Seixas participou da campanha que terminou na conquista do ouro nos Jogos do Rio, em 2016. Ele já havia sido chamado durante o período de preparação do time Sub-23.

- Eu já tive essa experiência em 2016, com a conquista da medalha de ouro. Foi uma campanha que vai ficar marcada na memória e na história. Agora estou indo para a segunda oportunidade de defender o Brasil em uma Olimpíada. Mas é como se fosse a primeira vez, a sensação é de realização e felicidade muito grande - completou. O médico Marco Azizi é também coordenador da base da CBF desde 2019. Para ele, mais do que defender o Brasil, será uma oportunidade de levar o Fluminense para as Olimpíadas.

- É uma responsabilidade muito grande e um prazer ajudar a nossa seleção na busca pela medalha olímpica. Sinto-me honrado por estar também representando as cores do Fluminense nesta importante competição.

Mais do que levar a bandeira tricolor a Tóquio, para Marcos Seixas participar desta campanha também é uma forma de homenagear a todos os que trabalham no clube.

- Representar o Fluminense também é uma responsabilidade muito grande. Eu considero, e falei isso com os atletas e com membros da nossa comissão técnica, que eu só estou na seleção por conta do bom desempenho e do bom trabalho que a gente vem fazendo no clube. Não só eu, como todos que estão aqui. Desde a diretoria, comissão técnica, atletas - disse.

- Nossos resultados e o bom desempenho me deram essa oportunidade de representar o Fluminense nos Jogos. Eu agradeço não só à instituição, mas também a todos os que trabalham comigo no dia a dia, porque eles têm muita representatividade nessa minha conquista. Espero que a gente possa conquistar essa medalha é que isso seja também uma forma de homenagear a todos do clube - completou.