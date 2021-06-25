Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Preparador e médico do Fluminense comemoram convocação para acompanhar a Seleção em Tóquio
futebol

Preparador e médico do Fluminense comemoram convocação para acompanhar a Seleção em Tóquio

Marcos Seixas e Dr. Marco Azizi vão integrar a comissão técnica do time de André Jardine assim como o zagueiro Nino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 14:57

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:57

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Além do zagueiro Nino, o Fluminense terá mais dois representantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O preparador físico Marcos Seixas e o médico Marco Antonio Azizi também foram chamados pela CBF para fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Ao site oficial, a dupla comemorou.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
- É uma sensação de realização. Tanto para os profissionais que trabalham na comissão técnica quanto para os jogadores, eu acredito que o sentimento seja o mesmo. É conseguir chegar em seu estágio máximo, que é ser convocado para uma seleção e ainda ter a oportunidade de participar de uma Olimpíada. Todos falam em sonho olímpico para os atletas, mas também é para os profissionais, para quem trabalha por trás, fazendo a preparação. A expectativa é muito grande e a realização de um grande sonho - disse Marcos Seixas.
Veja a tabela do Brasileirão
Esta será a segunda Olimpíada do preparador físico na carreira. Marcos Seixas participou da campanha que terminou na conquista do ouro nos Jogos do Rio, em 2016. Ele já havia sido chamado durante o período de preparação do time Sub-23.
- Eu já tive essa experiência em 2016, com a conquista da medalha de ouro. Foi uma campanha que vai ficar marcada na memória e na história. Agora estou indo para a segunda oportunidade de defender o Brasil em uma Olimpíada. Mas é como se fosse a primeira vez, a sensação é de realização e felicidade muito grande - completou. O médico Marco Azizi é também coordenador da base da CBF desde 2019. Para ele, mais do que defender o Brasil, será uma oportunidade de levar o Fluminense para as Olimpíadas.
- É uma responsabilidade muito grande e um prazer ajudar a nossa seleção na busca pela medalha olímpica. Sinto-me honrado por estar também representando as cores do Fluminense nesta importante competição.
Mais do que levar a bandeira tricolor a Tóquio, para Marcos Seixas participar desta campanha também é uma forma de homenagear a todos os que trabalham no clube.
- Representar o Fluminense também é uma responsabilidade muito grande. Eu considero, e falei isso com os atletas e com membros da nossa comissão técnica, que eu só estou na seleção por conta do bom desempenho e do bom trabalho que a gente vem fazendo no clube. Não só eu, como todos que estão aqui. Desde a diretoria, comissão técnica, atletas - disse.
- Nossos resultados e o bom desempenho me deram essa oportunidade de representar o Fluminense nos Jogos. Eu agradeço não só à instituição, mas também a todos os que trabalham comigo no dia a dia, porque eles têm muita representatividade nessa minha conquista. Espero que a gente possa conquistar essa medalha é que isso seja também uma forma de homenagear a todos do clube - completou.
A Seleção Brasileira vai tentar repetir o feito dos Jogos do Rio, quando conquistou a inédita medalha de ouro. O Brasil está no Grupo D do torneio olímpico de futebol, junto com Costa do Marfim, Arábia Saudita e Alemanha. A estreia da seleção será no dia 22 de julho contra os alemães na reedição da final de 2016. Relembre aqui os jogos que Nino irá perder.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados