Preparador de goleiros se pronuncia após ser demitido do Flamengo: 'Formamos uma família'

O Flamengo deu o pontapé de partida quanto à reformulação em seu departamento de futebol, sendo que o primeiro impactado atende por Wagner Miranda, preparador de goleiros, que foi demitido após a confirmação da chegada do técnico português Paulo Sousa, que trará o seu compatriota Paulo Grilo para a função (veja todos os novos membros da comissão aqui). - O futebol é assim. Uns chegam e outros acabam tendo que sair. Mas o que posso dizer é que sou e sempre serei muito grato ao Flamengo, clube que me abriu as portas lá em 2005. Depois de sete anos na base, cheguei ao profissional e pude desenvolver ainda mais o meu trabalho e ajudar na formação de vários grandes nomes - falou Wagner Miranda, emendando:

- Nessa minha segunda passagem, desde 2019, ainda tive a felicidade de fazer parte de um elenco que entrou para a história do Flamengo. Ganhamos praticamente tudo, mas fruto de um trabalho muito bem realizado e de uma dedicação extrema de todos os setores. Nada é fácil no futebol. Agradeço a Deus por ter feito parte disso.

- Queria agradecer também ao presidente Landim, ao Spindel, ao Marcos Braz e ao Bap pela confiança que sempre depositaram no meu trabalho. Aos meus goleiros, incansáveis e de um potencial enorme, e a todos os demais jogadores do elenco, o meu muito obrigado. Formamos uma família e sentirei saudades do dia a dia, assim como me fará falta a torcida do Flamengo. Mas saio com a certeza do dever cumprido.

Vale mencionar ainda que o preparador físico Alexandre Sanz será remanejado para uma outra função no Flamengo: não trabalhará mais no dia a dia do campo junto aos profissionais. Novas mudanças devem ser anunciadas pelo clube nos próximos dias, antes mesmo da reapresentação do elenco, marcada para o dia 10 de janeiro, no Ninho do Urubu.

Confira os 16 títulos de Wagner Miranda no Flamengo:

2013 - Copa do Brasil2014 - Campeonato Carioca2015 - Torneio Super Series2019 - Florida Cup2019 - Taça Rio2019 - Campeonato Carioca2019 - Libertadores2019 - Campeonato Brasileiro2020 - Supercopa do Brasil2020 - Taça Guanabara2020 - Recopa Sul-Americana2020 - Campeonato Carioca2020 - Campeonato Brasileiro2021 - Supercopa do Brasil2021 - Taça Guanabara2021 - Campeonato Carioca