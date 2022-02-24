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Preparador de goleiros do Fluminense exalta Fábio após pênalti defendido: 'Monstro sagrado'

André Carvalho publicou mensagem nas redes sociais após o arqueiro salvar o Tricolor na vitória sobre o Millonarios na Libertadores...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:59
O técnico Abel Braga costuma dizer que a decisão sobre quem será o titular no gol está nas mãos de André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores, o profissional exaltou Fábio, que defendeu um pênalti quando o confronto ainda estava empatado em 1 a 1.- Parabén, Fábio. “Monstro Sagrado”, por ser esse humano fantástico e sempre decisivo nas horas difíceis. Glória a Deus por tudo! - diz na publicação.
Após a vitória, Abel voltou a afirmar que não está nas mãos dele a decisão sobre quem joga no gol. Para a Libertadores, o Flu surpreendeu ao iniciar com Fábio. Marcos Felipe vinha sendo o titular desde o início da temporada. O ex-Cruzeiro tem longa experiência na competição, que já disputou oito vezes pelo antigo clube.
- Nós no Fluminense, como em todo clube, temos o treinador de goleiro. O Fábio foi contratado pelo excelente goleiro que é e não só por ser um grande pegador de pênalti. Defendeu um pênalti em um momento crucial, muito importante, mas quem vai decidir quem joga ou não, todo jogo, é o André (Carvalho), que é o treinador de goleiros. Se eu amanhã achar que um goleiro que está jogando não está respondendo aquilo que eu espero, aí eu peço para trocar. Mas até agora acho que ambos estão até agora em um momento muitíssimo bom - afirmou Abel. O Fluminense leva uma vantagem mínima para o confronto de volta. Vale lembrar que não há mais o gol qualificado (marcado fora de casa) como critério de desempate na Libertadores. O confronto acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Antes disso, porém, o Tricolor tem importante clássico com o Vasco pelo Campeonato Carioca, no sábado, às 17h.
Crédito: FábioeAndréCarvalho,preparadordegoleirosdoFluminense,durantetreinamento(Foto:Reprodução

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