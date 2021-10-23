Preocupa para 'decisões'! Flamengo explica ausência de Pedro no Fla-Flu

Pouco antes de iniciar o clássico contra o Fluminense, às 19h deste sábado, no Maracanã e pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro (acompanhe em Tempo Real aqui), o Flamengo informou a atual situação de Pedro, que acabou sendo cortado após não treinar na última sexta-feira, com dores no joelho direito.- Com dores no joelho direito, o atleta Pedro segue acompanhado pelo Departamento Médico e será reavaliado na segunda-feira (25) para definir os próximos passos - informou o Flamengo. Agora, a preocupação é quanto aos jogos decisivos desta semana, já que o Flamengo terá dois jogos decisivos pela frente: contra o Athletico-PR (pela volta das semifinais da Copa do Brasil, na quarta-feira) e o confronto direto com o Atlético-MG no próximo fim de semana, pelo Brasileirão.