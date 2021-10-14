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Preocupa! A uma semana de 'decisão', Flamengo atualiza a situação física de Pedro

Atacante deixou o gramado do Maracanã, nesta quarta-feira, na vitória diante do Juventude, mancando e com o joelho direito inchado...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 21:51

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 21:51

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo venceu o Juventude nesta quarta-feira, por 3 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, que encerrou um jejum do clube de mais de três anos sem marcar de falta. Mas o centroavante preocupa. Isso porque, deixou o campo mancando, após uma pancada no joelho direito (o local ficou inchado). O clube informou que Pedro será reavaliado no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco. A preocupação se dá por dois motivos: por se tratar do joelho que, em 2018, teve o ligamento cruzado anterior rompido e porque, daqui a uma semana, o Flamengo terá uma "decisão" pela frente. No dia 20 deste mês, ou seja, na próxima quarta-feira, o Flamengo visitará o Athletico-PR pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. A ver se o contratempo ficará só no susto, para alívio de Renato Gaúcho, que terá Gabigol de volta até lá.
Com o resultado desta noite, o Flamengo alcançou os 45 pontos na competição. A noite só não foi perfeita pois o líder Atlético-MG venceu de virada o Santos, mantendo os 11 pontos de distância.
> Veja a tabela do Brasileirão
Pela 27ª rodada do Brasileirão, o próximo jogo do Flamengo será diante do Cuiabá, neste domingo, às 20h30, novamente no Maracanã.

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