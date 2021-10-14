Preocupa! A uma semana de 'decisão', Flamengo atualiza a situação física de Pedro

O Flamengo venceu o Juventude nesta quarta-feira, por 3 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, que encerrou um jejum do clube de mais de três anos sem marcar de falta. Mas o centroavante preocupa. Isso porque, deixou o campo mancando, após uma pancada no joelho direito (o local ficou inchado). O clube informou que Pedro será reavaliado no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco. A preocupação se dá por dois motivos: por se tratar do joelho que, em 2018, teve o ligamento cruzado anterior rompido e porque, daqui a uma semana, o Flamengo terá uma "decisão" pela frente. No dia 20 deste mês, ou seja, na próxima quarta-feira, o Flamengo visitará o Athletico-PR pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. A ver se o contratempo ficará só no susto, para alívio de Renato Gaúcho, que terá Gabigol de volta até lá.