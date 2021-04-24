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futebol

Premier League, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 02:00
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
O sábado (24) de futebol será agitado pelas competições ao longo do mundo. Pela Premier League, Liverpool e Newcastle se enfrentam às 8h30 (de Brasília).
Aqui no Brasil, pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda entram em campo às 19h. A partida será transmitida pela FlaTV.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão
8h30 - Liverpool x Newcastle Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
10h - Genoa x Spezia Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports
10h30 - Zenit x Rotor Volograd Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
12h - Metz x PSG Ligue 1 Onde assistir: OneFootball App
13h - Dínamo de Moscou x Khimki Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
13h - Parma x Crotone Serie A TIM Onde assistir: Band e Estádio TNT Sports
13h30 - West Ham x Chelsea Premier League Onde assistir: Fox Sports
13h30 - Valência x Alavés LaLigaOnde assistir: ESPN Brasil 15h45 - Sassuolo x Sampdoria Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Real Madrid x Real Bétis LaLiga Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Resende x Vasco Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
18h - Huracán x Boca Juniors Copa da Liga Argentina Onde assistir: ESPN Brasil
19h - Flamengo x Volta Redonda Campeonato Carioca Onde assistir: Fla TV+

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