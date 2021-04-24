Premier League, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O sábado (24) de futebol será agitado pelas competições ao longo do mundo. Pela Premier League, Liverpool e Newcastle se enfrentam às 8h30 (de Brasília).

Aqui no Brasil, pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda entram em campo às 19h. A partida será transmitida pela FlaTV.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão